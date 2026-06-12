Βρετανία: Νέος υπουργός Άμυνας ο Νταν Τζάρβις

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ προχώρησε στον διορισμό του Νταν Τζάρβις στη θέση του υπουργού Άμυνας, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε εκφράζοντας σοβαρές ενστάσεις σχετικά με το χαμηλό επίπεδο του προϋπολογισμού για τις αμυντικές δαπάνες.

Ο 52χρονος Νταν Τζάρβις θεωρείται από τα πιο έμπειρα στελέχη των Εργατικών σε ζητήματα άμυνας και εθνικής ασφάλειας. Πριν εισέλθει στην πολιτική, είχε υπηρετήσει ως αξιωματικός στο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών, λαμβάνοντας μέρος σε επιχειρήσεις στο Κόσοβο, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Βόρεια Ιρλανδία. Είναι απόφοιτος της Βασιλικής Στρατιωτικής Ακαδημίας του Σάντχερστ και έχει σπουδάσει Διεθνή Πολιτική και Στρατηγική.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2011 στην περιοχή Μπάρνσλεϊ της βόρειας Αγγλίας. Έχει επίσης διατελέσει δήμαρχος του Νότιου Γιορκσάιρ και μέχρι τον νέο διορισμό του υπηρετούσε ως υφυπουργός Άμυνας με αρμοδιότητες που περιλάμβαναν την αντιτρομοκρατία, τα σύνορα και την εθνική ασφάλεια.

Η ανάληψη του υπουργείου Άμυνας από τον Νταν Τζάρβις γίνεται σε μια περίοδο πολιτικής πίεσης για την κυβέρνηση, καθώς εντείνονται οι εσωκομματικές φωνές στο Εργατικό Κόμμα που ζητούν από τον πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει το χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του από την ηγεσία. Μετά την παραίτηση του Τζον Χίλι, ακολούθησε και η αποχώρηση του υφυπουργού Άμυνας Αλ Καρνς, ο οποίος είχε χαρτοφυλάκιο τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Και οι δύο παραιτηθέντες υποστήριξαν ότι ο τρέχων σχεδιασμός χρηματοδότησης δεν επαρκεί για τις αυξημένες διεθνείς προκλήσεις, αναφερόμενοι μεταξύ άλλων στη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, την αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τις προειδοποιήσεις στρατιωτικών επιτελείων για ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων.

Από την πλευρά του, ο Κιρ Στάρμερ υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική, τονίζοντας ότι υπάρχει ήδη δέσμευση για αύξηση των αμυντικών δαπανών τα επόμενα χρόνια.

Ο Νταν Τζάρβις γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1972 και υπηρέτησε ως αξιωματικός του βρετανικού Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών, συμμετέχοντας σε αποστολές στο Κόσοβο, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Βόρεια Ιρλανδία. Είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Ακαδημίας του Σάντχερστ και έχει σπουδάσει Διεθνή Πολιτική και Στρατηγική. Στην πολιτική του πορεία έχει διατελέσει δήμαρχος του Νότιου Γιορκσάιρ και εκλέχθηκε βουλευτής το 2011. Πριν τον νέο διορισμό του κατείχε τη θέση του υφυπουργού Άμυνας, με αρμοδιότητα στην ασφάλεια και την αντιτρομοκρατία, και θεωρείται από τα πιο έμπειρα στελέχη του τομέα άμυνας και εθνικής ασφάλειας στο Εργατικό Κόμμα.