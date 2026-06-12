Αναθεώρηση της Οδηγίας IDD: Νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση 

Σημαντικές αλλαγές που αναμένεται να επηρεάσουν το μέλλον της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται υπό διαμόρφωση στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Οδηγίας για τηv Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (Insurance Distribution Directive – IDD).

Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), ως ο μοναδικός φορέας εκπροσώπησης της Ελληνικής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στα ευρωπαϊκά όργανα μέσω της συμμετοχής της στο BIPAR, με βάση ανακοίνωση, συμμετέχει και παρακολουθεί στενά τις σχετικές διαβουλεύσεις και ενημερώνει έγκαιρα τους αρμόδιους εθνικούς φορείς για τις εξελίξεις που αναμένεται να επηρεάσουν τον τρόπο διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τις έως σήμερα συζητήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της EIOPA, των εθνικών εποπτικών αρχών και των επαγγελματικών φορέων, η σημαντικότερη μεταβολή που διαμορφώνεται βασίζεται σε μία νέα φιλοσοφία που αφορά στην μετατόπιση της εποπτικής προσέγγισης, από τον έλεγχο της συμμόρφωσης και της τήρησης των διαδικασιών, προς την αξιολόγηση του αποτελέσματος για τον πελάτη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η έννοια του «Value for Money», σύμφωνα με την οποία οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι διανομείς θα καλούνται να αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα που διαθέτουν, προσφέρουν ουσιαστική αξία στον καταναλωτή σε σχέση με το κόστος τους, τις παρεχόμενες καλύψεις και υπηρεσίες, τις αναμενόμενες αποδόσεις όπου αυτές υφίστανται, και τους κινδύνους που αναλαμβάνει ο πελάτης. Αυτή η νέα προσέγγιση, η οποία αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα (IBIPs) όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι οι καταναλωτές συχνά δυσκολεύονται να αξιολογήσουν το συνολικό κόστος, αφορά σε μία ουσιαστική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι ευρωπαϊκές αρχές προσεγγίζουν την προστασία του καταναλωτή, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο πραγματικό όφελος που αποκομίζει από το προϊόν και όχι αποκλειστικά στην τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση της πραγματικής αξίας που λαμβάνει ο πελάτης αναμένεται να αποτελέσει βασικό κριτήριο τόσο για τον σχεδιασμό, όσο και για την διάθεση των προϊόντων αυτών.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων παραμένει το θέμα των προμηθειών. Αν και δεν φαίνεται να προωθείται γενικευμένη απαγόρευσή τους στα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα, εξετάζονται μέτρα που ενισχύουν τη διαφάνεια και τον έλεγχο των κινήτρων πώλησης. Το BIPAR έχει επανειλημμένα τονίσει ότι οι προμήθειες αποτελούν θεμιτό και αποτελεσματικό μοντέλο αμοιβής των Διαμεσολαβητών, ιδιαίτερα σε αγορές όπως η ελληνική, όπου η πρόσβαση των καταναλωτών σε ασφαλιστικές συμβουλές βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο υφιστάμενο μοντέλο διανομής.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται επίσης στη ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών καναλιών διανομής και της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν ήδη ζητήματα που αφορούν στην διαφάνεια των αλγορίθμων, στην ποιότητα των αυτοματοποιημένων συστάσεων προς τους πελάτες και στην διασφάλιση ανθρώπινης παρέμβασης σε κρίσιμες αποφάσεις που σχετίζονται με την ασφαλιστική κάλυψη και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκοί φορείς εκπροσώπησης της Διαμεσολάβησης επισημαίνουν την ανάγκη εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας, ώστε οι νέες κανονιστικές απαιτήσεις να μην επιβαρύνουν δυσανάλογα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, όπου η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανεξάρτητους επαγγελματίες.

Μέσα από την ενεργό συμμετοχή της στο BIPAR, η ΕΑΔΕ μεταφέρει συστηματικά τις θέσεις και τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός κανονιστικού πλαισίου που θα διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας για τον καταναλωτή, χωρίς να υπονομεύει τη βιωσιμότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Το ΔΣ της ΕΑΔΕ σημειώνει πως θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα τα Μέλη της για κάθε σημαντική εξέλιξη που αφορά στο μέλλον της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην Ευρώπη.