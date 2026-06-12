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Πρόγραμμα έργων €1,7 δισ. έως το 2028: Το στοίχημα της Dimand για υψηλότερη αξία και ισχυρότερη μετοχή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09:35 - 12 Ιουν 2026

Πρόγραμμα έργων €1,7 δισ. έως το 2028: Το στοίχημα της Dimand για υψηλότερη αξία και ισχυρότερη μετοχή

Γιώργος Αλεξάκης
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Με ένα προγραμματισμένο επενδυτικό πρόγραμμα - pipeline - που προσεγγίζει τα 1,7 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026–2029 και ένα εκτεταμένο πλάνο παραδόσεων έργων την τριετία 2026–2028, η Dimand εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, από την οποία η διοίκηση προσδοκά σημαντική ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων και της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Ανδριόπουλος, περιέγραψε ένα χαρτοφυλάκιο έργων και επενδύσεων που αναμένεται να λειτουργήσει ως βασικός μοχλός δημιουργίας υπεραξιών τα επόμενα χρόνια. Όπως τόνισε, το 2026 σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου κατά την οποία μεγάλα projects θα ολοκληρώνονται και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται ουσιαστικά στα οικονομικά αποτελέσματα.

Η διοίκηση εμφανίζεται πεπεισμένη ότι η αξία για τους μετόχους θα προκύψει κυρίως μέσα από την ωρίμανση και αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου και λιγότερο μέσω διανομής μερίσματος, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επανεπένδυσης κεφαλαίων σε νέες αναπτύξεις.

Παραδόσεις 250.000 τ.μ. έως το τέλος της δεκαετίας

Κομβικό ρόλο στο επόμενο αναπτυξιακό στάδιο της εταιρείας παίζει το κύμα παραδόσεων έργων που προγραμματίζεται για την περίοδο 2026–2028. Συνολικά, η Dimand αναμένεται να ολοκληρώσει έργα ανωδομής περίπου 250.000 τετραγωνικών μέτρων έως το τέλος της δεκαετίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σημαντική ενίσχυση εσόδων και ταμειακών ροών.

Ανάμεσα στα μεγαλύτερα projects ξεχωρίζει το νέο συγκρότημα γραφείων - office park - στον Βοτανικό, συνολικής επιφάνειας 40.000 τ.μ., το οποίο θα παραδίδεται σταδιακά από τον Σεπτέμβριο του 2027 έως τα τέλη του 2028. Σύμφωνα με τη διοίκηση, πρόκειται για το μεγαλύτερο σύγχρονο συγκρότημα γραφείων που αναπτύσσεται στο κέντρο της Αθήνας και αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρύτερης αστικής ανάπλασης της περιοχής.

Στο πρόγραμμα παραδόσεων περιλαμβάνονται επίσης το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, που ολοκληρώνεται τμηματικά εντός του 2025, καθώς και η ανάπλαση των ακινήτων στη Σοφοκλέους και τη Σταδίου, συνολικής επιφάνειας 12.600 τ.μ., η οποία έχει ήδη εξασφαλισμένη έξοδο μέσω της προπώλησης στην Τράπεζα Πειραιώς. Η σταδιακή ολοκλήρωση αυτών των έργων αναμένεται να αποτελέσει βασικό καταλύτη για την κερδοφορία από το 2026 και μετά.

Βάρος τον τουρισμό με 1.600 δωμάτια

Παράλληλα, η Dimand επιταχύνει τη διείσδυσή της στον τουριστικό κλάδο, σχεδιάζοντας χαρτοφυλάκιο περίπου 1.600 δωματίων μέσα στην επόμενη πενταετία. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη δύο μεγάλων resorts και τριών αστικών ξενοδοχείων σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

Κεντρική θέση στο σχέδιο κατέχει η επένδυση στις Γούρνες Ηρακλείου, στην έκταση της πρώην αμερικανικής βάσης, όπου προβλέπεται η ανάπτυξη ενός ή δύο ξενοδοχειακών συγκροτημάτων συνολικής δυναμικότητας 400 έως 500 δωματίων. Η διοίκηση συνδέει την προοπτική του έργου με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, εκτιμώντας ότι θα ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδος στον ξενοδοχειακό τομέα σηματοδοτεί τη σταδιακή διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, με συνδυασμό αναπλάσεων, γραφειακών αναπτύξεων και τουριστικών υποδομών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αποεπενδύσεις και διατήρηση χαρτοφυλακίου 1,5–2 δισ. ευρώ

Την ίδια στιγμή, η Dimand συνεχίζει την ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου της μέσω επιλεκτικών αποεπενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την πώληση του εναπομείναντος ποσοστού στον Πύργο Πειραιά, με στόχο την ολοκλήρωση της συναλλαγής εντός του 2026. Αντίστοιχες κινήσεις εξετάζονται και για άλλα assets, όπως η Softex και το Ιατρικό Αθηνών.

Στρατηγικός στόχος της διοίκησης παραμένει η διατήρηση ενός ενεργού χαρτοφυλακίου αξίας 1,5–2 δισ. ευρώ, με 10 έως 15 σύνθετα έργα σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης. Ήδη η εταιρεία διαχειρίζεται έξι ενεργά εργοτάξια, ενώ προετοιμάζεται για την προσθήκη ακόμη δύο, σε μια αγορά όπου η δυνατότητα ανάληψης μεγάλων και πολύπλοκων αναπτύξεων παραμένει περιορισμένη.

Η εικόνα που μεταφέρει η διοίκηση είναι ότι η περίοδος 2026–2028 θα αποτελέσει το καθοριστικό σημείο καμπής για τη Dimand. Το μεγάλο ανεκτέλεστο των 1,7 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με τις προγραμματισμένες παραδόσεις έργων, αναμένεται να μετατρέψει την ωρίμανση του χαρτοφυλακίου σε αυξημένα έσοδα, υπεραξίες και, τελικά, σε υψηλότερη χρηματιστηριακή αποτίμηση της εταιρείας.

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