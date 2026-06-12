Trastor: Πώληση ακινήτου στη Λεωφόρο Κηφισίας αντί €9,9 εκατ.

Η Trastor Property Investments ανακοίνωσε την πώληση αυτοτελούς τετραώροφου κτηρίου γραφείων στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 168 και της οδού Σοφοκλέους, έναντι συνολικού τιμήματος 9,9 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε αξία σημαντικά υψηλότερη τόσο από την τελευταία αποτίμηση του ακινήτου όσο και από το κόστος κτήσης του, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, τη στρατηγική ενεργητικής διαχείρισης και αναβάθμισης του χαρτοφυλακίου της.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Η TRASTOR Property Investments (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει την πώληση αυτοτελούς τετραώροφου κτηρίου γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας 168 και Σοφοκλέους στο Μαρούσι.

Το ακίνητο αποτελείται από χώρους γραφείων συνολικής επιφάνειας 2.228 τ.μ., και υπόγειους χώρους αποθήκευσης & στάθμευσης, συνολικής επιφάνειας 3.301 τ.μ. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε έναντι συνολικού τιμήματος €9.900.000.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TRASTOR Property Investments, κ. Τάσος Καζίνος, δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση της συναλλαγής με τίμημα κατά 19,7% υψηλότερο από την πιο πρόσφατη αποτίμηση και περίπου 28,2% υψηλότερο από την αξία κτήσης του ακινήτου, επιβεβαιώνει την ικανότητά μας να δημιουργούμε πραγματική αξία για τους μετόχους μας μέσω της ενεργητικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου μας. Σε συνέχεια της πρόσφατης επένδυσής μας €38,6 εκατ. για την απόκτηση τριών ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας, η συναλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει την αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής μας και την ικανότητά μας αφενός να επενδύουμε κεφάλαια σε ευκαιρίες με ισχυρές προοπτικές δημιουργίας αξίας, και αφετέρου να ανακυκλώνουμε ενεργά κεφάλαια, δημιουργώντας υπεραξίες και αναβαθμίζοντας διαρκώς την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας.

Παράλληλα, η συναλλαγή αναδεικνύει την εσωτερική υπεραξία του χαρτοφυλακίου γραφείων της Εταιρείας και επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ισχυρή επενδυτική ζήτηση για ποιοτικά γραφεία σε προνομιακές τοποθεσίες, τα οποία αποτελούν βασικό άξονα της επενδυτικής μας στρατηγικής. Με γνώμονα τη δυναμική αυτή, παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνετή αξιοποίηση των κεφαλαίων μας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας.»