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ATLANTIC SEE LNG TRADE: Διπλασιάζει τις ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09:37 - 12 Ιουν 2026

ATLANTIC SEE LNG TRADE: Διπλασιάζει τις ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η Atlantic SEE LNG Trade S.A., η κοινοπραξία στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει κατά 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατά 40%, ανακοινώνει την επέκταση της υφιστάμενης μακροχρόνιας Συμφωνίας Αγοράς και Πώλησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) με τη Venture Global, κορυφαίο αμερικανικό εξαγωγέα LNG.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Atlantic SEE LNG Trade διπλασιάζει τις συμβατικές ποσότητες LNG που θα προμηθεύεται από τη Venture Global, από ελάχιστη ποσότητα 0,5 εκατ. τόνων ετησίως (MTPA) σε 1 εκατ. τόνους ετησίως (MTPA), ποσότητα που αντιστοιχεί σε 1,3 δισ. κυβικά μέτρα αερίου, για περίοδο 20 ετών με έναρξη το 2030.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει σημαντικά τη μακροπρόθεσμη στρατηγική προμήθειας της εταιρείας και συμβάλλει στη δημιουργία ενός αξιόπιστου και διαφοροποιημένου πλαισίου εφοδιασμού για τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Κ. Ξιφαράς: «Από το όραμα στην υλοποίηση»

Ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Πρόεδρος της ATLANTIC SEE LNG TRADE και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δήλωσε:

«Η επέκταση αυτής της μακροχρόνιας συμφωνίας LNG σηματοδοτεί τη μετάβαση από το όραμα στην υλοποίηση. Με τον διπλασιασμό των ποσοτήτων που εξασφαλίζονται μέσω της συμφωνίας, ενισχύουμε ένα αξιόπιστο πλαίσιο προμήθειας, ικανό να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες ενεργειακές ανάγκες της περιοχής. Η συμφωνία αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και στην ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος μέσω της πρόσβασης σε πρόσθετες ποσότητες LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον τις υποδομές και τις στρατηγικές συνεργασίες που απαιτούνται ώστε να λειτουργήσει ως βασική πύλη εισόδου αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, υποστηρίζοντας την ασφαλή και σταθερή τροφοδοσία τους τα επόμενα χρόνια.»

Αλ. Εξάρχου: «Ενισχύουμε έναν νέο ενεργειακό διάδρομο για την Ευρώπη»

Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG TRADE και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, δήλωσε:

«Η επέκταση της εμπορικής μας συμφωνίας με τη Venture Global αντανακλά τη φιλοδοξία και τις ισχυρές βάσεις του μακροπρόθεσμου στρατηγικού μας σχεδιασμού στον τομέα του LNG, καθώς και τις σημαντικές προοπτικές που δημιουργεί ο Κάθετος Διάδρομος για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, αναδεικνύει τη διαρκώς ενισχυόμενη ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, προς όφελος ολόκληρης της περιοχής. Η συμφωνία αυτή αναδεικνύει την αξία των μακροχρόνιων συνεργασιών και επιβεβαιώνει τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο της διατλαντικής ενεργειακής συνεργασίας στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των αγορών της ευρύτερης περιοχής.»

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