Στενά του Ορμούζ: Ανεπιβεβαίωτες αναφορές για πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο

Δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) φέρονται να εμπόδισαν τη διέλευση δεξαμενόπλοιου που εισήλθε στα Στενά του Ορμούζ χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ακολούθησαν εκρήξεις στην περιοχή, οι οποίες αποδίδονται σε πυρά κατά του πλοίου, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη και να εκδηλωθεί φωτιά στο δεξαμενόπλοιο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του πλοίου, το μέγεθος των ζημιών που υπέστη ή την κατάσταση του πληρώματός του.

Την ίδια στιγμή, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι το Ιράν εξαπέλυσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης εναντίον πλοίων που κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο από τα drones, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ναυσιπλοΐα στον στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο συνεχίζεται κανονικά, παρά την αυξημένη ένταση στην περιοχή.

Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, ενώ ούτε η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO έχει εκδώσει σχετική προειδοποίηση ή ανακοίνωση, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων αναφορών.