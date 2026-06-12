ΗΠΑ: Σχεδιάζουν σημαντική μείωση της στρατιωτικής παρουσίας που διαθέτουν στην Ευρώπη - Ανησυχία στο ΝΑΤΟ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των αεροσκαφών και των πολεμικών πλοίων που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, σύμφωνα με δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους, επιταχύνοντας την προσπάθεια της Αμερικής να περιορίσει την προστασία που παρέχει στους Ευρωπαίους συμμάχους της εδώ και οκτώ δεκαετίες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τους New York Times, η απόφαση αυτή θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να διεξάγει πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς και να πραγματοποιεί επιχειρήσεις επιτήρησης και αναγνώρισης.

Ειδικότερα, οι προγραμματισμένες μειώσεις περιλαμβάνουν:

Μείωση του αριθμού των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-15E από περίπου 150 σε 100.

Μείωση των αεροσκαφών ναυτικής αναγνώρισης από 26 σε 15 και πλήρη απόσυρση και των οκτώ αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού που ήταν προηγουμένως διαθέσιμα για την Ευρώπη.

Ανακατανομή ενός υποβρυχίου εξοπλισμένου με πυραυλικά συστήματα και ενός αεροπλανοφόρου, μαζί με αρκετά πολεμικά πλοία και δεκάδες αεροσκάφη που συμμετέχουν στις αποστολές του αεροπλανοφόρου.

Ανακατανομή μίας από τις δύο ομάδες βομβαρδιστικών αεροσκαφών που είχαν προηγουμένως διατεθεί για την άμυνα της Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει τους συγκεκριμένους αριθμούς που περιλαμβάνονται στο έγγραφο και παρέπεμψε σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία αναφερόταν γενικά στην πρόθεση μείωσης των αμερικανικών δεσμεύσεων στην Ευρώπη.

Οι λεπτομέρειες αυτές, ορισμένες από τις οποίες δημοσιεύθηκαν αρχικά από το γερμανικό ειδησεογραφικό μέσο Die Welt, παρέχουν μέχρι σήμερα την πιο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με το εύρος της πρόθεσης της κυβέρνησης Τραμπ να μειώσει τη δέσμευσή της απέναντι στο ΝΑΤΟ, μια στρατιωτική συμμαχία που δημιουργήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ιστορικά, ο βασικός σκοπός του ΝΑΤΟ ήταν να προστατεύει τους Αμερικανούς συμμάχους στην Ευρώπη από εξωτερικές απειλές, όπως η Σοβιετική Ένωση και τα ευρωπαϊκά μέλη του εξακολουθούν να το θεωρούν απαραίτητο για την αποτροπή της Ρωσίας.

Το Πεντάγωνο δεν έχει ακόμη αποκαλύψει δημόσια το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης αυτών των δυνάμεων, όμως Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν υποδείξει ότι αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή πολύ σύντομα - πολύ νωρίτερα από ό,τι προετοιμάζονταν οι Ευρωπαίοι εταίροι τους. Η αιφνίδια απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων θα επηρεάσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, να παρακολουθεί τη δραστηριότητα ρωσικών υποβρυχίων ή να εξαπολύει πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Παρότι οι Ευρωπαίοι διαθέτουν αντίστοιχες δυνατότητες εκτόξευσης πυραύλων, ειδικοί επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα λειτουργούν ως ισχυρότερος αποτρεπτικός παράγοντας έναντι της Ρωσίας όταν βρίσκονται υπό αμερικανικό έλεγχο, καθώς οι Ευρωπαίοι ενδέχεται να εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί ως προς τη χρήση τους.

«Αν και κάθε μία από αυτές τις περικοπές μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα, όλες μαζί αντιπροσωπεύουν μια σημαντική αλλαγή στη στρατιωτική στάση και δημιουργούν προκλήσεις για την ευρωπαϊκή αποτρεπτική ετοιμότητα σε όλο το φάσμα», δήλωσε ο Τζουζέπε Σπαταφόρα, του Ινστιτούτου Μελετών Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός think tank με έδρα το Παρίσι.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ «παραπονιέται» εδώ και χρόνια για το βάρος που επωμίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της συνεισφοράς τους στο ΝΑΤΟ.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει επανειλημμένα καλέσει την Ευρώπη να αναλάβει πολύ μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της χωρίς αμερικανική υποστήριξη, ενώ έχει απειλήσει ακόμη και με αποχώρηση από τη συμμαχία. Ωστόσο, η κυβέρνησή του είχε μέχρι σήμερα περιοριστεί σε μεμονωμένες ανακοινώσεις σχετικά με μικρές αποσύρσεις δυνάμεων από επιμέρους χώρες.

Ποιες θα είναι τελικά οι συνέπειες για την Ευρώπη;

Οι επιπτώσεις των περικοπών θα μετριαστούν από το γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη θα εξακολουθήσουν να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές παρουσίες του ΝΑΤΟ στην ήπειρο. Επιπλέον, οι συνέπειες της μείωσης θα περιοριστούν επειδή οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να εξαρτώνται λιγότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες επανεξοπλισμού των χωρών τους.

Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας παραιτήθηκε την Πέμπτη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δαπανά πολύ λίγα για τις στρατιωτικές της ανάγκες. Παράλληλα, η Ευρώπη δυσκολεύεται να συντονίσει τις προσπάθειες επανεξοπλισμού της· την Τρίτη, η Γερμανία επιβεβαίωσε την αποχώρησή της από το πρόγραμμα ανάπτυξης νέου μαχητικού αεροσκάφους σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ισπανία.

Για ορισμένους Ευρωπαίους, ο ακριβής αριθμός των αμερικανικών μέσων που διατίθενται στην Ευρώπη είναι λιγότερο σημαντικός από το ερώτημα κατά πόσον ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να τα χρησιμοποιήσει σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης.

Ο Άντον Χόφραϊτερ, Γερμανός βουλευτής, δήλωσε: «Το βασικό πρόβλημα του ΝΑΤΟ είναι ότι, όσο ο Τραμπ παραμένει πρόεδρος, δεν υπάρχει πλέον η πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν τους Ευρωπαίους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης».

Όπως τονίζεται, η αποδυνάμωση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο για την Ευρώπη. Στα τέλη Μαΐου, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, αποτελώντας το πρώτο τέτοιο πλήγμα σε μεγάλη αστική περιοχή εντός εδάφους κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ. Σε συνδυασμό με άλλες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από ρωσικά drones, το περιστατικό ενίσχυσε τους ευρωπαϊκούς φόβους ότι η Ρωσία ενδέχεται να επεκτείνει την επιθετικότητά της πέρα από την εισβολή της στην Ουκρανία.