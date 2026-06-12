ΥΠΕΝ: Υπεγράφη η διακήρυξη ίδρυσης του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον

Με επιτυχία σύμφωνα με ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Υπουργικής Συνάντησης του Σχήματος Συνεργασίας 3+1 για την Ενέργεια στο Χιούστον του Τέξας, στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, κ. Chris Wright, τον ΥπουργόΕνέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, κ. Μιχάλη Δαμιανό, τον Πρέσβη του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Dr. Yechiel Leiter και τον ΓενικόΔιευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας του Ισραήλ κ. Moshe Dayan.

Κατά την διάρκεια της Υπουργικής Σύσκεψης, επανεπιβεβαιώθηκε η σημασία της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας 3+1 για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν την εξέλιξη του σχήματος σε καταλύτη για τη νέα γενιά στρατηγικών ενεργειακών υποδομών στην περιοχή μας, συμπεριλαμβάνοντα ς την κυβερνοασφάλειακαι τα έργα διασύνδεσης ως νέες προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να εντάξει στις εργασίες του.

Κατόπιν, ακολούθησε στο Πανεπιστήμιο Rice, η υπογραφή της διακήρυξης για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου (EMEC), που θα αποτελέσει το σταθερό σημείο έρευνας και ανάπτυξης της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενδυναμώνοντας τις συνέργειες μεταξύ των κρατών και ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα.

Κατά την τελετή υπογραφής της διακήρυξης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε τη στιγμή «ιστορική», λέγοντας ότι «η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να εμβαθύνουμε τη στρατηγική μας συνεργασία και να ενισχύσουμε τη διασυνδεσιμότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω της ίδρυσης του East Med Energy Center(EMEC). Το EMEC θα προσφέρει ένα μόνιμο πλαίσιο για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας, της ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής συνεργασίας.Ένα πλαίσιο που θα φέρει κοντά την επιστημονική γνώση, την ακαδημαϊκή αριστεία, τον ιδιωτικό τομέα, την τεχνολογική καινοτομία και την ενεργειακή τεχνογνωσία, σε ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα του κόσμου».

Και συνέχισε, τονίζοντας πως «η ενέργεια δεν πρέπει ποτέ να εργαλειοποιείται. Μονομερεί ς ενέργειες και απειλές, που εκφράζονται ή υπονοούνται, που υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα δεν έχουν θέση στο κοινό μας μέλλον. Μέσω του σχήματος συνεργασίας 3+1, έχουμε αποδείξει ότι αξιόπιστοι εταίροι με κοινό στρατηγικό όραμα μπορούν να επιτύχουν απτά αποτελέσματα, να προωθήσουν κοινά συμφέροντα και να συμβάλουν σε ένα πιο ασφαλές, ευημερούν και οικονομικά προσιτό ενεργειακό μέλλον».

«Το EMEC φέρει επίσης ένα βαθύτερο συμβολισμό. Αντικατοπτρίζει τους διαχρονικούς δεσμούς του Ελληνισμού και τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Αντανακλά τη δύναμη των μακροχρόνιων δεσμών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις κοινές μας προσδοκίες για το μέλλον. Και καθρεφτίζει τη στρατηγική σημασία της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας, η οποία έχει παραμείνει σταθερή και ισχυρή διαχρονικά. Σήμερα, από το Χιούστον, στέλνουμε ένα μήνυμα προς την περιοχή και τον κόσμο ότι οι χώρες μας θα συνεργαστούν για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία της Ανατολικής Μεσογείου και των λαών της», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου πραγματοποίησε διμερή συνάντηση εργασίας με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, Chris Wright, με τον οποίο συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στον Κάθετο Διάδρομο, το ενδιαφέρον της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας να συμμετάσχουν σε ένα διευρυμένο σχήμα του έργου, τηνπρόοδο αναφορικά με την ερευνητική γεώτρηση που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο Βορειοδυτικό Ιόνιο τον Φεβρουάριο του 2027 από την Exxon, αλλά και το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Chevron για την Ελλάδα στον τομέα υδρογονανθράκων.