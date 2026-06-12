ΥΠΕΝ: Υπεγράφη η διακήρυξη ίδρυσης του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον

Κατά την διάρκεια της Υπουργικής Σύσκεψης, επανεπιβεβαιώθηκε η σημασία της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας 3+1 για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν την εξέλιξη του σχήματος σε καταλύτη για τη νέα γενιά στρατηγικών ενεργειακών υποδομών στην περιοχή μας, συμπεριλαμβάνοντα
Κατόπιν, ακολούθησε στο Πανεπιστήμιο Rice, η υπογραφή της διακήρυξης για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου (EMEC), που θα αποτελέσει το σταθερό σημείο έρευνας και ανάπτυξης της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενδυναμώνοντας τις συνέργειες μεταξύ των κρατών και ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα.
Κατά την τελετή υπογραφής της διακήρυξης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε τη στιγμή «ιστορική», λέγοντας ότι «η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να εμβαθύνουμε τη στρατηγική μας συνεργασία και να ενισχύσουμε τη διασυνδεσιμότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω της ίδρυσης του East Med Energy Center(EMEC).
Και συνέχισε, τονίζοντας πως «η ενέργεια δεν πρέπει ποτέ να εργαλειοποιείται. Μονομερεί
«Το EMEC φέρει επίσης ένα βαθύτερο συμβολισμό. Αντικατοπτρίζει τους διαχρονικούς δεσμούς του Ελληνισμού και τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Αντανακλά τη δύναμη των μακροχρόνιων δεσμών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις κοινές μας προσδοκίες για το μέλλον. Και καθρεφτίζει τη στρατηγική σημασία της ελληνοϊσραηλινής
Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου πραγματοποίησε διμερή συνάντηση εργασίας με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, Chris Wright, με τον οποίο συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στον Κάθετο Διάδρομο, το ενδιαφέρον της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας να συμμετάσχουν σε ένα διευρυμένο σχήμα του έργου, τηνπρόοδο αναφορικά με την ερευνητική γεώτρηση που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο Βορειοδυτικό Ιόνιο τον Φεβρουάριο του 2027 από την Exxon, αλλά και το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Chevron για την Ελλάδα στον τομέα υδρογονανθράκων.