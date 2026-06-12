Εθνική Τράπεζα: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως €531,9 εκατ.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης του πρώτου σκέλους του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών για το 2026, συνολικού ύψους έως 531,9 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα, το οποίο έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τους μετόχους και τις εποπτικές αρχές, αποσκοπεί στην ενίσχυση της απόδοσης προς τους μετόχους, μέσω της βελτίωσης των δεικτών κερδών και μερίσματος ανά μετοχή, ενώ οι μετοχές που θα αποκτηθούν προβλέπεται να ακυρωθούν.

Οι αγορές θα πραγματοποιηθούν στο Euronext Athens και το πρόγραμμα δύναται να διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2027.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της τράπεζας

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η Τράπεζα), ανακοινώνει στους επενδυτές την έναρξη υλοποίησης του πρώτου σκέλους (Σκέλος Ι) ενός προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών (το Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών 2026).

Το Σκέλος Ι θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις εγκρίσεις που δόθηκαν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 2026 (η «Γενική Συνέλευση»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Νόμου 4548/2018, και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατόπιν των εξουσιοδοτήσεων που παρασχέθηκαν σε αυτό από τη Γενική Συνέλευση, της έγκρισης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), καθώς και της έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (EEM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Το Σκέλος Ι θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικά μέρη υπό την καθοδήγηση της Goldman Sachs Bank Europe SE (Goldman Sachs) και της Morgan Stanley Europe SE (Morgan Stanley), αντίστοιχα, οι οποίες θα ενεργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους, καθώς και από την Τράπεζα, για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον χρόνο και την τιμολόγηση των συναλλαγών, υπό τους ακόλουθους όρους:

Σκοπός: Σκοπός του Σκέλους Ι είναι η ενίσχυση της απόδοσης των μετοχών της Τράπεζας προς τους μετόχους της, καθώς και η ενίσχυση των δεικτών «κέρδη ανά μετοχή» και «μέρισμα ανά μετοχή», και στη συνέχεια η ακύρωση των αγορασθέντων μετοχών.

Μέγιστο χρηματικό ποσό: Μετοχές συνολικής αξίας έως €531.911.400.

Ανώτατο όριο μετοχών: Ο μέγιστος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του Σκέλους Ι ανέρχεται σε 91.471.515 μετοχές, μειωμένος κατά τον αριθμό των ιδίων μετοχών που κατέχει η Τράπεζα κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπονται από τον Νόμο 4548/2018.

Διάρκεια υλοποίησης: Το Σκέλος Ι δύναται να συνεχιστεί έως τις 8 Ιουνίου 2027, και υπόκειται σε συνήθεις όρους πρόωρης λήξης, οι οποίοι δύνανται να ενεργοποιηθούν από την Τράπεζα, τη Goldman Sachs ή τη Morgan Stanley, κατά περίπτωση.

Διαδικασίες υλοποίησης: Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται στο Euronext Athens, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, και σε κάθε περίπτωση εντός του πλαισίου των οδηγιών και συστάσεων που έχουν εκδοθεί από τις Ελληνικές και τις Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

Οι ολοκληρωθείσες συναλλαγές θα γνωστοποιούνται στην αγορά και η Τράπεζα θα ενημερώνει δεόντως τους επενδυτές για οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή στην υλοποίηση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών 2026, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η έναρξη υλοποίησης του δεύτερου σκέλους του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών 2026 θα ακολουθήσει μετά τη λήψη των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων. 2

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Euronext Athens, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, εκάστου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.