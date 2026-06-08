ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στη Λευκωσία η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝ.Α.Τ: Ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη σε περίοδο παγκόσμιων κρίσεων
Πολιτική
18:41 - 08 Ιουν 2026

Στη Λευκωσία η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝ.Α.Τ: Ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη σε περίοδο παγκόσμιων κρίσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝΑΤ, συνεχίζοντας τη σειρά διεθνών συναντήσεων που ξεκίνησαν το 2024 και το 2025 στην Αθήνα. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών «Προμηθέας».

Η Διάσκεψη φέρει τον τίτλο «Διάσκεψη για την Ειρήνη και την Κοινωνική Δικαιοσύνη σε μία εποχή πολλαπλών κρίσεων» και, σύμφωνα με τους διοργανωτές, επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων εντάσεων.

Συμμετοχές από την Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή

Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό, πολιτικό και διπλωματικό χώρο από διαφορετικές περιοχές του κόσμου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο καθηγητής Οικονομικών Thomas Piketty, η πρώην πρόεδρος της Βουλής και πρώην υπουργός Άμυνας της Χιλής Maya Allende, ο γερουσιαστής και πρώην πρόεδρος του Partido dos Trabalhadores Humberto Costa, καθώς και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Αιγύπτου και πρώην υπουργός Εξωτερικών Sameh Shoukry.

Παράλληλα θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος του Centre for International Relations Matt Duss, η πρόεδρος του CTP Sila Usar Incirli, ο δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος και ο επικεφαλής της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη Λευκωσία Mehmet Harmanci.

Η Διάσκεψη θα ολοκληρωθεί με παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου και του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝΑΤ έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης προσωπικοτήτων από διαφορετικές ηπείρους και πολιτικές παραδόσεις — από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή έως τη Λατινική Αμερική, την Ασία, την Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πλαίσιο και συμβολισμός της φετινής διοργάνωσης

Η φετινή επιλογή της Λευκωσίας ως τόπου διεξαγωγής αποκτά, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και πρόσφατων ανησυχιών για την ασφάλεια της Κύπρου — κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης — η διοργάνωση προβάλλει την ανάγκη επανεκκίνησης του διαλόγου για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό.

Το ΙΝΑΤ και το Ινστιτούτο «Προμηθέας» τονίζουν την ανάγκη επανέναρξης συνομιλιών στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, με στόχο τη συμμετοχή εκπροσώπων και των δύο κοινοτήτων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σε μια διαδικασία πολιτικού διαλόγου για το μέλλον της νήσου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»
Πολιτική

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα
Πολιτική

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»
Πολιτική

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Δημοσκόπηση Prorata: Κυριαρχία ΝΔ με 24% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα με 14,5%
Πολιτική

Δημοσκόπηση Prorata: Κυριαρχία ΝΔ με 24% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα με 14,5%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
08/06/2026 - 22:00

«Ο Καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ: Για πρώτη φορά διασκευασμένο για παιδιά!

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:51

Ράμα: Βλέπει «ιρανικό δάκτυλο» πίσω από τις κινητοποιήσεις για τα θέρετρα Κούσνερ – Αιχμηρή απάντηση Τεχεράνης

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:24

BBC: «Ένα Μουντιάλ για λίγους» - Οργή φιλάθλων για βίζες και ταξιδιωτικούς αποκλεισμούς στις ΗΠΑ

Υγεία
08/06/2026 - 21:00

Νέα έγκριση FDA: Μια σημαντική θεραπευτική εναλλακτική για παιδιά και ενήλικες με αιμοφιλία

Πολιτική
08/06/2026 - 20:58

Δένδιας από τη Λευκωσία: Κατήγγειλε τουρκική παρενόχληση και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:45

Αίγυπτος και Alcazar Energy προχωρούν σε επένδυση $420 εκατ. για αιολικό πάρκο στην Ερυθρά Θάλασσα

Περιβάλλον
08/06/2026 - 20:37

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 2026: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των θαλασσών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 20:23

Στρατηγική συνεργασία AEGEAN - Icelandair για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας Ελλάδας - Ισλανδίας

Πολιτική
08/06/2026 - 20:20

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών – Ο πολίτης θα ξέρει τι υπέγραψε

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:14

Μερτς – Μακρόν: Αδιέξοδο στο πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη FCAS

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 19:59

Ο απινιδωτής του Ένρικσεν έκανε τη δουλειά του

Ειδήσεις
08/06/2026 - 19:59

Λουτράκι: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Περαχώρα – Συνελήφθη 70χρόνος Γάλλος

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 19:52

Ευρωαγορές σε μικτό πρόσημο: Ο Stoxx έκλεισε με οριακή πτώση – Αντίρροπες τάσεις σε κλάδους

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 19:27

Δήμας: Μεγάλα έργα σε τροχιά ολοκλήρωσης – Το σχέδιο για μεταφορές και υποδομές έως το 2030

Πολιτική
08/06/2026 - 19:10

Ν/σ για περιφερειακά κανάλια – Μαρινάκης: «Εθνική πρωτοβουλία με ευρεία συναίνεση μετά από 30 χρόνια»

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 19:00

Συμφωνία ορόσημο Google–Intel για πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Εργασιακά
08/06/2026 - 18:56

ΔΥΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:48

Εθνική Τράπεζα: Στα €0,27926 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Στη Λευκωσία η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝ.Α.Τ: Ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη σε περίοδο παγκόσμιων κρίσεων

Ειδήσεις
08/06/2026 - 18:33

ΕΕ: Κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητα στο Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:31

Ελλάκτωρ: Στο 59,59% έπεσε το ποσοστό της Reggeborgh

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:26

Flexopack: Διανομή μερίσματος 0,175 ευρώ ανά μετοχή

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:19

Eurobank: Καθαρό μέρισμα €0,06828 ανά μετοχή – Στις 15/6 η έναρξη πληρωμών

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:05

Interwood: ΑΜΚ έως €5 εκατ. – Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενου ομολογιακού και επενδυτική στήριξη

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 18:04

Χρηματιστήριο: Ήπια υποχώρηση, χάρη σε ενδοσυνεδριακό rebound - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:54

Κρήτη: Προθεσμία για την Πέμπτη (10/6) έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τρομοκρατική δράση

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:52

Κομισιόν για 100 μέρες πολέμου: +€47 δισ. το ενεργειακό κόστος της ΕΕ σε μόλις 10 ημέρες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:45

Εύβοια: Ζημιές σε τουλάχιστον 96 σπίτια από τους σεισμούς – Πώς θα αποζημιωθούν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:32

Politico: Η Ευρώπη διεκδικεί το «τιμόνι» των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ