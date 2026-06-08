Στη Λευκωσία η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝ.Α.Τ: Ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη σε περίοδο παγκόσμιων κρίσεων

Στη Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝΑΤ, συνεχίζοντας τη σειρά διεθνών συναντήσεων που ξεκίνησαν το 2024 και το 2025 στην Αθήνα. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών «Προμηθέας».

Η Διάσκεψη φέρει τον τίτλο «Διάσκεψη για την Ειρήνη και την Κοινωνική Δικαιοσύνη σε μία εποχή πολλαπλών κρίσεων» και, σύμφωνα με τους διοργανωτές, επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων εντάσεων.

Συμμετοχές από την Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή

Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό, πολιτικό και διπλωματικό χώρο από διαφορετικές περιοχές του κόσμου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο καθηγητής Οικονομικών Thomas Piketty, η πρώην πρόεδρος της Βουλής και πρώην υπουργός Άμυνας της Χιλής Maya Allende, ο γερουσιαστής και πρώην πρόεδρος του Partido dos Trabalhadores Humberto Costa, καθώς και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Αιγύπτου και πρώην υπουργός Εξωτερικών Sameh Shoukry.

Παράλληλα θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος του Centre for International Relations Matt Duss, η πρόεδρος του CTP Sila Usar Incirli, ο δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος και ο επικεφαλής της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη Λευκωσία Mehmet Harmanci.

Η Διάσκεψη θα ολοκληρωθεί με παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου και του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝΑΤ έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης προσωπικοτήτων από διαφορετικές ηπείρους και πολιτικές παραδόσεις — από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή έως τη Λατινική Αμερική, την Ασία, την Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πλαίσιο και συμβολισμός της φετινής διοργάνωσης

Η φετινή επιλογή της Λευκωσίας ως τόπου διεξαγωγής αποκτά, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και πρόσφατων ανησυχιών για την ασφάλεια της Κύπρου — κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης — η διοργάνωση προβάλλει την ανάγκη επανεκκίνησης του διαλόγου για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό.

Το ΙΝΑΤ και το Ινστιτούτο «Προμηθέας» τονίζουν την ανάγκη επανέναρξης συνομιλιών στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, με στόχο τη συμμετοχή εκπροσώπων και των δύο κοινοτήτων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σε μια διαδικασία πολιτικού διαλόγου για το μέλλον της νήσου.