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Cosmos Business Systems: Στροφή στη «μετά RRF εποχή» – Στρατηγική 2030 με αιχμή AΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
10:15 - 12 Ιουν 2026

Cosmos Business Systems: Στροφή στη «μετά RRF εποχή» – Στρατηγική 2030 με αιχμή AΙ

Γιώργος Αλεξάκης
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«Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η αγορά θα αρχίσει να μετρά δύσκολες μέρες». Με τη φράση αυτή, ο Δημήτρης Δάφνης, επικεφαλής της Cosmos Business Systems, έστειλε, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής εκδήλωσης την Πέμπτη 11/6, σαφές μήνυμα για τη μετάβαση της αγοράς ΤΠΕ στη «μετά Ταμείου Ανάκαμψης εποχή», προειδοποιώντας για ανακατατάξεις αλλά και νέο κύκλο ωρίμανσης του κλάδου, εστιάζοντας παράλληλα σε δομικά ζητήματα τόσο της δημόσιας διοίκησης, όσο και του κλάδου.

Από την «εποχή της απορρόφησης» στην «εποχή της απόδοσης»

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζοντας τη στρατηγική του Ομίλου με ορίζοντα το 2030, ο κ. Δάφνης περιέγραψε μια αγορά που αλλάζει φάση. Κινείται, δηλαδή, από την έντονη ανάπτυξη των μεγάλων ψηφιακών έργων και του RRF, σε ένα περιβάλλον όπου στο επίκεντρο τίθεται πλέον η διάρκεια, η λειτουργική απόδοση και η μετρήσιμη αξία των επενδύσεων. Στο φόντο αυτό επισήμανε την ανάγλη για ουσιαστική διακυβέρνησης των έργων, πλάνο πολιτικής στρατηγικής και ενσωμάτωση "δεικτών" αποδόσεων στα έργα.

Όπως τόνισε, η νέα περίοδος δεν θα κριθεί από τον αριθμό των έργων, αλλά από το ποιος μπορεί να τα λειτουργεί, να τα συντηρεί και να εξασφαλίζει τον πλήρη κύκλο ζωής τους.

RRF, καθυστερήσεις και θεσμικές παρεμβάσεις

Στο μέτωπο του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Δάφνης αναφέρθηκε σε δομικές αδυναμίες της αγοράς, όπως καθυστερήσεις προκηρύξεων, προβλήματα στις εγκρίσεις, ελλιπή πρόβλεψη για λειτουργία και συντήρηση έργων, αλλά και πιέσεις κόστους.

Υπογράμμισε την ανάγκη για θεσμικές παρεμβάσεις, μητρώα εταιρειών ΤΠΕ και κυβερνοασφάλειας, καθώς και πιο ενεργό ρόλο των συλλογικών φορέων της αγοράς, όπως ο ΣΕΠΕ.

Ισχυρή αφετηρία και οικονομικές επιδόσεις

Στο φόντο αυτό ο Όμιλος εμφανίζεται να εισέρχεται σε αυτή τη νέα φάση από θέση ισχύος. Το 2025 κατέγραψε κύκλο εργασιών 91 εκατ. ευρώ, EBITDA 8 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 4,2 εκατ. ευρώ, ενώ απασχολεί 330 εργαζομένους και διαθέτει backlog 120 εκατ. ευρώ.

Από το 2020, οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί κατά 128%, ενώ τα κέρδη προ φόρων έχουν δεκαπλασιαστεί, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου.

Αντίστοιχα, η Cosmos Business Systems κατέγραψε κύκλο εργασιών 81,8 εκατ. ευρώ, EBITDA 7,3 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 4 εκατ. ευρώ, με σημαντική ενίσχυση όλων των βασικών μεγεθών από το 2020.

Επενδύσεις 2026–2030 και νέα υποδομική στρατηγική

Για την περίοδο 2026–2030, ο Όμιλος σχεδιάζει επενδύσεις που θα κινηθούν μεταξύ 10 και 50 εκατ. ευρώ, με αιχμή την ενίσχυση εγκαταστάσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, την επέκταση data centers, την αναβάθμιση NOC και SOC, καθώς και την ανάπτυξη υποδομών AI Data Center.

Ήδη έχει προχωρήσει στην απόκτηση νέου χώρου 700 τ.μ. στη Μεταμόρφωση, ανεβάζοντας τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στα 4.000 τ.μ., όπου θα φιλοξενηθούν δραστηριότητες software, AI development και consulting.

Στόχοι 2030: ανάπτυξη, επαναλαμβανόμενα έσοδα και εξωστρέφεια

Με βάση τα λεχθέντα, στο επιχειρηματικό πλάνο του Ομίλου, ο στόχος για το 2030 είναι κύκλος εργασιών 128 εκατ. ευρώ και EBITDA περίπου 12 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην αύξηση των επαναλαμβανόμενων εσόδων από managed services και τη διαφοροποίηση από το παραδοσιακό μοντέλο system integration.

Η στρατηγική προβλέπει ενίσχυση των έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε cloud, cybersecurity, AI, data και επιχειρησιακές υποδομές, με σταδιακή μετατόπιση από την εγκατάσταση στη συνολική λειτουργία και ασφάλεια συστημάτων.

AI, κυβερνοασφάλεια και διεθνείς συνεργασίες

Κεντρικό ρόλο στη νέα στρατηγική έχουν η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια.

Ο Όμιλος ενισχύει τη συνεργασία του με τη NVIDIA ως επίσημος αντιπρόσωπος σε Ελλάδα και Κύπρο για AI data center υποδομές, ενώ εντάσσεται και στο επίσημο δίκτυο Business Partners της Apple.

Παράλληλα προωθεί νέες πλατφόρμες όπως Archium, Talent και CoreAI, με στόχο την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Ελλάδα – Κύπρος ως ενιαίος τεχνολογικός χώρος

Ο Όμιλος αντιμετωπίζει Ελλάδα και Κύπρο ως ενιαίο τεχνολογικό οικοσύστημα, με παρουσία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία, και δραστηριότητα σε δημόσιους οργανισμούς, τράπεζες, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και κρίσιμες υποδομές.

Το μήνυμα για το 2030

Κλείνοντας, ο κ. Δάφνης υπογράμμισε ότι η επόμενη περίοδος δεν αφορά απλώς περισσότερα έργα, αλλά τη δημιουργία πραγματικής αξίας από την τεχνολογία:

«Η πρόκληση της επόμενης περιόδου δεν είναι απλώς να υλοποιήσουμε περισσότερα έργα, αλλά να αποδείξουμε ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία παράγουν αξία, ασφάλεια και διάρκεια», σημείωσε, συμπληρώνοντας: «We don’t Follow, We lead».

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