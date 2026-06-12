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Από την Πρώτη Δημοτικού έως την πρώτη θέση εργασίας: 10 χρόνια Ημέρα Νέων στα Ποσειδώνια
Ναυτιλία
11:58 - 12 Ιουν 2026

Από την Πρώτη Δημοτικού έως την πρώτη θέση εργασίας: 10 χρόνια Ημέρα Νέων στα Ποσειδώνια

Reporter.gr Newsroom
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Με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες, πραγματοποιήθηκε η 10η Ημέρα Νέων στα Ποσειδώνια, στο πλαίσιο του YES to Shipping Forum 2026 την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Η επετειακή διοργάνωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης μαθητών, φοιτητών, νέων επαγγελματιών, εκπροσώπων της ναυτιλιακής και ακαδημαϊκής κοινότητας, της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της συστηματικής επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό της ελληνικής ναυτιλίας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Αλεξανδράτος, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιχάλης Σφακιανάκης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 36 ομιλητές, εκπροσωπώντας όλο το φάσμα του ναυτιλιακού οικοσυστήματος. Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο Θεόδωρος Βενιάμης, πρώην Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και Πρόεδρος της Golden Union, ο Γιάννης Λύρας, πρώην Πρόεδρος της ECSA και Πρόεδρος της Paralos Maritime Corporation S.A., καθώς και η Εβίνα Φωτιάδου, Διευθύντρια Ναυτιλιακής Πολιτικής και Επικοινωνίας της ECSA.

{https://www.youtube.com/watch?v=FCCJ_7UlVvU}

Διεθνής διάλογος και έρευνα YES Forum

Ιδιαίτερη σημασία είχε η πρώτη διεθνής συζήτηση νέων για τη ναυτιλία, με συμμετοχή εκπροσώπων από 12 χώρες και υπογραφή 8 Μνημομίων Συνεργασίας (MoUs) με διεθνείς οργανισμούς, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνοποίηση του YES Forum και στον παγκόσμιο διάλογο για το μέλλον της ναυτιλίας. Στο ίδιο πλαίσιο παρουσιάστηκε η πρώτη παγκόσμια έρευνα του YES Forum, η οποία ανέδειξε ότι το ενδιαφέρον των νέων για τη ναυτιλία είναι ισχυρό, ενώ η βασική πρόκληση δεν είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά η πρόσβαση στην ενημέρωση και στις ευκαιρίες.

Η μελέτη δείχνει ότι:

  • Στις ανεπτυγμένες ναυτιλιακές χώρες, οι νέοι προσεγγίζουν τη ναυτιλία κυρίως λόγω της αγάπης για τη θάλασσα και τα πλοία.
  • Στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, κυριαρχούν τα οικονομικά κίνητρα και οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
  • Η Ελλάδα συνδυάζει και τα δύο, καθώς οι νέοι αναγνωρίζουν τόσο τις επαγγελματικές ευκαιρίες (62%) όσο και τη σύνδεση με τη ναυτική παράδοση (60%).
  • Επιπλέον, χώρες που εντάσσουν συστηματικά τη ναυτιλία στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως οι Φιλιππίνες και η Αιθιοπία, εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ενδιαφέροντος των νέων για τον κλάδο ιδιαίτερα για το ναυτικό επάγγελμα. Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα, καθώς το μάθημα Ναυτιλίας που έχει αναπτύξει το YES Forum διδάσκεται από τον Σεπτέμβριο του 2025, ήδη σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και σύντομα θα μπορούν να υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Παράλληλα, τα προγράμματα ενημέρωσης, εκπαίδευσης, καθοδήγησης και επαγγελματικής δικτύωσης που υλοποιεί το YES Forum, απευθύνονται σε μαθητές από την Πρώτη Δημοτικού έως τελειόφοιτους και αποφοίτους πανεπιστημίων. Μέσα από το βιβλίο «Προς Θάλασσα Μεριά» που αποτελεί εργαλείο του Μαθήματος Ναυτιλίας, χιλιάδες παιδιά σε όλη τη χώρα ήρθαν σε επαφή με τη ναυτική μας παράδοση και τις σύγχρονες επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου.

Τα βασικά ευρήματα για την Ελλάδα

Ωστόσο το 42% θεωρεί δύσκολη την είσοδο στον κλάδο ή πιστεύει ότι δεν διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες. Την ίδια στιγμή, η εικόνα από την πλευρά της αγοράς είναι διαφορετική καθως το 63,8% των εργοδοτών αξιολογεί θετικά τους νέους που εισέρχονται στη ναυτιλία υπογραμμίζοντας ότι τα βασικά χαρακτηριστικά σε έναν υποψήφιο είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η προσαρμοστικότητα και η επαγγελματική ηθική. Άρα, το ζήτημα δεν είναι η ποιότητα των νέων, αλλά η έγκαιρη και αποτελεσματική πρόσβαση στην ενημέρωση και τις ευκαιρίες.

Η ελληνική υπεροχή στη σύνδεση νέων και ναυτιλίας είναι αδιαμφισβήτητη, πράγμα στο οποίο έχει συμβάλει το YES FORUM μέσω των δράσεων που διενεργεί από το 2014.

Συγκεκριμένα:
• 51% συμμετοχή σε Career Fairs (έναντι 17% παγκοσμίως), με περισσότερες από 1.500 συνεντεύξεις ανά έτος, τη συμμετοχή περίπου 40 εταιρειών και 150 συμμετεχόντων κατά μέσο όρο σε κάθε διοργάνωση του YES FORUM.
• 47% συμμετοχή σε Open Days (έναντι 8% διεθνώς), με το YES Forum να έχει διοργανώσει έως σήμερα πάνω από 130 Open Days.
• 31% συμμετοχή σε προγράμματα mentoring (έναντι 20% διεθνώς), με τη δημιουργία 175 ζευγαριών mentoring μέσω του YES Forum.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η συστηματική επαφή των νέων με τη ναυτιλία φέρνει απτά αποτελέσματα.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας θα βρείτε εδώ.

Τη συνοπτική παρουσίαση της έρευνας θα βρείτε εδώ.

Δήλωση της Δανάης Μπεζαντάκου

Η Ιδρύτρια του YES Forum και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Navigator Shipping Consultants, Δανάη Μπεζαντάκου, δήλωσε: «Το σημαντικότερο επίτευγμα του YES Forum είναι η δημιουργία ενός σταθερού και ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στην επιχειρηματική και την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους θεσμικούς φορείς και τη νέα γενιά, σε εθνικό επίπεδο, με επόμενο βήμα τη διεύρυνσή του σε διεθνές επίπεδο. Μέσα από αυτόν τον διάλογο, η ναυτιλία γίνεται πιο προσιτή, πιο κατανοητή και πιο ανοιχτή στους νέους ανθρώπους, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η σημασία της διεθνούς συνεργασίας στη συζήτηση για τη νέα γενιά και το μέλλον του κλάδου.»

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