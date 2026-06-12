ΕΒΙΚΕΝ: Βολές στο ΥΠΕΝ για τον αποκλεισμό κλάδων από το πλαίσιο αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO₂ 

Έντονη κριτική και «καρφιά» για τις εντάξεις στο πλαίσιο αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO₂, ασκεί η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), επισημαίνοντας ότι ορισμένοι κλάδοι έχουν αποκλειστεί, κατά παράβαση – όπως υποστηρίζει – των νέων κατευθυντήριων γραμμών που ισχύουν από τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με την Ένωση, οι νέοι κανόνες διεύρυναν το εύρος των δικαιούχων, εντάσσοντας νέους βιομηχανικούς κλάδους όπως τα πλαστικά, τα χημικά, τα λιπάσματα, την κλωστοϋφαντουργία και την ξυλεία. Ωστόσο, η διεύρυνση αυτή δεν αποτυπώθηκε, όπως αναφέρει, στην απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εστάλη στις Βρυξέλλες σχετικά με την κατανομή των πόρων από την αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους εκπομπών CO₂.

Όπως σημειώνεται, τα ποσά αφορούν το έτος 2025, με αποτέλεσμα οι νέοι δικαιούχοι να παραμένουν εκτός ενίσχυσης, την ώρα που – σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας – οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα λάβουν κανονικά την προβλεπόμενη στήριξη.

Η ΕΒΙΚΕΝ τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «οι νεοεισερχόμενοι κλάδοι (πλαστικά, χημικά, λιπάσματα), παρά την πρόβλεψη στις νέες Κατευθυντήριες C2026/196, δεν θα λάβουν ενίσχυση για το 2025, ενώ είναι σαφές ότι οι ευρωπαίοι ανταγωνιστές τους θα την λάβουν». Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών περιλαμβάνονται μεγάλες βιομηχανικές μονάδες με κατανάλωση άνω των 60.000 MWh.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι ο μηχανισμός αντιστάθμισης αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένου ενεργειακού κόστους και για επιχειρήσεις με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Η επιστολή

Θέμα: Εκκαθάριση Αντιστάθμισης CO2 για το 2025

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Με την ΥΑ υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/49070/1004 ΦΕΚ 2422 19/5/2025 καθορίστηκε σε 20% το ποσοστό επί των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2025, που διατίθεται για να καλύψει τις ανάγκες ενίσχυσης επιλέξιμων βιομηχανιών στο πλαίσιο του μηχανισμού κρατικής ενίσχυσης.

Το εν λόγω ποσοστό είχε υπολογιστεί αρχικά σε προσωρινή βάση. Κατά την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω ΥΑ 19/5/2025 προφανώς δεν ήταν δυνατό να είναι γνωστή η τελική μεσοσταθμική τιμή αγοράς(ΜΤΑ) του 2025. Είχαμε μάλιστα λάβει ρητή διαβεβαίωση από την προηγούμενη ηγεσία ότι θα διορθωθεί αναδρομικά με νέα ΥΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι το ακριβές ποσοστό υπολογίζεται με την εφαρμογή του παρακάτω μαθημετικού τύπου: ΜΙΝ(25%;25%-1%/5%*(a-30%),

όπου α = η ποσοστιαία μείωση της μέσης μεσοσταθμικής τιμής αγοράς (ΜΤΑ)του 2025 σε σχέση με το 2024. Η ΜΤΑ το 2024 ήταν 121, 67 €/MWh ενώ του 2025 ήταν 125.214 €/ΜWh προφανώς υψηλότερη, σίγουρα όχι μικρότερη κατά 30%.

Γεγονός που έγκαιρα σας είχαμε γνωστοποιήσει με την από 10/10/2025 επιστολή μας. Επομένως εάν ορθά είχε εγκαίρως εκδοθεί νέα ΥΑ που να καθορίζει το ποσοστό επί των εσόδων στο 25% δεν θα είχε δημιουργηθεί το θέμα με την μη ένταξη των νεοεισερχόμενων κλάδων στην εκκαθάριση του 2025.

Από τις ανακοινώσεις του ΔΑΠΕΕΠ προκύπτει:

ότι το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί σε 227,6 εκ € ήτοι στο 20% επί των εσόδων

οι νεοεισερχόμενοι κλάδοι (πλαστικά, χημικά, λιπάσματα), παρά την πρόβλεψη στις νέες Κατευθυντήριες C2026/196, δεν θα πάρουν ενίσχυση για το 2025 , ενώ είναι προφανές ότι οι ευρωπαίοι ανταγωνιστές τους θα τη λάβουν. Μάλιστα μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται μεγάλες βιομηχανίες με κατανάλωση άνω των 60.000MWh.

Είναι γνωστό ότι η Αντιστάθμιση CO2 (εκτός της αμελητέας για αυτού του μεγέθους βιομηχανίες έκπτωση στα ΥΚΩ) αποτελεί τη μόνη ενίσχυση που δύνανται νομίμως να λάβουν αυτοί οι κλάδοι, καθώς κατά δήλωση σας η Αντιστάθμιση ως μέτρο υπερτερεί της εφαρμογής του CISAF.

Αντιπαρερχόμαστε το γεγονός εάν είχε δημιουργηθεί ή όχι προσδοκία στους εν λόγω κλάδους ότι θα συμμετάσχουν στην εκκαθάριση του 2025 πιθανόν από λάθος στην επικοινωνία των αρμοδίων φορέων.

Αδυνατούμε όμως να αντιληφθούμε το λόγο γιατί εξαιρούνται οι εν λόγω βιομηχανίες, ενώ σας δίνεται η δυνατότητα από την απόφαση της Επιτροπής και παρά το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Σας καλούμε να επανεξετάσετε το όλο θέμα.

Με εκτίμηση,

Αντώνιος Κοντολέων

Πρόεδρος Δ.Σ.