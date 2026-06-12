ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΒΙΚΕΝ: Βολές στο ΥΠΕΝ για τον αποκλεισμό κλάδων από το πλαίσιο αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO₂
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10:31 - 12 Ιουν 2026

ΕΒΙΚΕΝ: Βολές στο ΥΠΕΝ για τον αποκλεισμό κλάδων από το πλαίσιο αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO₂ 

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έντονη κριτική και «καρφιά» για τις εντάξεις στο πλαίσιο αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO₂, ασκεί η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), επισημαίνοντας ότι ορισμένοι κλάδοι έχουν αποκλειστεί, κατά παράβαση – όπως υποστηρίζει – των νέων κατευθυντήριων γραμμών που ισχύουν από τον Δεκέμβριο του 2025.  

Σύμφωνα με την Ένωση, οι νέοι κανόνες διεύρυναν το εύρος των δικαιούχων, εντάσσοντας νέους βιομηχανικούς κλάδους όπως τα πλαστικά, τα χημικά, τα λιπάσματα, την κλωστοϋφαντουργία και την ξυλεία. Ωστόσο, η διεύρυνση αυτή δεν αποτυπώθηκε, όπως αναφέρει, στην απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εστάλη στις Βρυξέλλες σχετικά με την κατανομή των πόρων από την αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους εκπομπών CO₂.

Όπως σημειώνεται, τα ποσά αφορούν το έτος 2025, με αποτέλεσμα οι νέοι δικαιούχοι να παραμένουν εκτός ενίσχυσης, την ώρα που – σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας – οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα λάβουν κανονικά την προβλεπόμενη στήριξη.

Η ΕΒΙΚΕΝ τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «οι νεοεισερχόμενοι κλάδοι (πλαστικά, χημικά, λιπάσματα), παρά την πρόβλεψη στις νέες Κατευθυντήριες C2026/196, δεν θα λάβουν ενίσχυση για το 2025, ενώ είναι σαφές ότι οι ευρωπαίοι ανταγωνιστές τους θα την λάβουν». Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών περιλαμβάνονται μεγάλες βιομηχανικές μονάδες με κατανάλωση άνω των 60.000 MWh.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι ο μηχανισμός αντιστάθμισης αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένου ενεργειακού κόστους και για επιχειρήσεις με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Η επιστολή

Θέμα: Εκκαθάριση Αντιστάθμισης CO2 για το 2025

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Με την ΥΑ υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/49070/1004 ΦΕΚ 2422 19/5/2025 καθορίστηκε σε 20% το ποσοστό επί των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2025, που διατίθεται για να καλύψει τις ανάγκες ενίσχυσης επιλέξιμων βιομηχανιών στο πλαίσιο του μηχανισμού κρατικής ενίσχυσης.

Το εν λόγω ποσοστό είχε υπολογιστεί αρχικά σε προσωρινή βάση. Κατά την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω ΥΑ 19/5/2025 προφανώς δεν ήταν δυνατό να είναι γνωστή η τελική μεσοσταθμική τιμή αγοράς(ΜΤΑ) του 2025. Είχαμε μάλιστα λάβει ρητή διαβεβαίωση από την προηγούμενη ηγεσία ότι θα διορθωθεί αναδρομικά με νέα ΥΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι το ακριβές ποσοστό υπολογίζεται με την εφαρμογή του παρακάτω μαθημετικού τύπου: ΜΙΝ(25%;25%-1%/5%*(a-30%),

όπου α = η ποσοστιαία μείωση της μέσης μεσοσταθμικής τιμής αγοράς (ΜΤΑ)του 2025 σε σχέση με το 2024. Η ΜΤΑ το 2024 ήταν 121, 67 €/MWh ενώ του 2025 ήταν 125.214 €/ΜWh προφανώς υψηλότερη, σίγουρα όχι μικρότερη κατά 30%.

Γεγονός που έγκαιρα σας είχαμε γνωστοποιήσει με την από 10/10/2025 επιστολή μας. Επομένως εάν ορθά είχε εγκαίρως εκδοθεί νέα ΥΑ που να καθορίζει το ποσοστό επί των εσόδων στο 25% δεν θα είχε δημιουργηθεί το θέμα με την μη ένταξη των νεοεισερχόμενων κλάδων στην εκκαθάριση του 2025.

Από τις ανακοινώσεις του ΔΑΠΕΕΠ προκύπτει:

  • ότι το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί σε 227,6 εκ € ήτοι στο 20% επί των εσόδων
  • οι νεοεισερχόμενοι κλάδοι (πλαστικά, χημικά, λιπάσματα), παρά την πρόβλεψη στις νέες Κατευθυντήριες C2026/196, δεν θα πάρουν ενίσχυση για το 2025 , ενώ είναι προφανές ότι οι ευρωπαίοι ανταγωνιστές τους θα τη λάβουν. Μάλιστα μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται μεγάλες βιομηχανίες με κατανάλωση άνω των 60.000MWh.

Είναι γνωστό ότι η Αντιστάθμιση CO2 (εκτός της αμελητέας για αυτού του μεγέθους βιομηχανίες έκπτωση στα ΥΚΩ) αποτελεί τη μόνη ενίσχυση που δύνανται νομίμως να λάβουν αυτοί οι κλάδοι, καθώς κατά δήλωση σας η Αντιστάθμιση ως μέτρο υπερτερεί της εφαρμογής του CISAF.

Αντιπαρερχόμαστε το γεγονός εάν είχε δημιουργηθεί ή όχι προσδοκία στους εν λόγω κλάδους ότι θα συμμετάσχουν στην εκκαθάριση του 2025 πιθανόν από λάθος στην επικοινωνία των αρμοδίων φορέων.

Αδυνατούμε όμως να αντιληφθούμε το λόγο γιατί εξαιρούνται οι εν λόγω βιομηχανίες, ενώ σας δίνεται η δυνατότητα από την απόφαση της Επιτροπής και παρά το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Σας καλούμε να επανεξετάσετε το όλο θέμα.

Με εκτίμηση,

Αντώνιος Κοντολέων

Πρόεδρος Δ.Σ.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/06/2026 - 10:31
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΝ: Υπεγράφη η διακήρυξη ίδρυσης του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Υπεγράφη η διακήρυξη ίδρυσης του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον

Η Ευρώπη θα πληρώνει για καιρό ακόμη το κόστος του πολέμου, εκτιμούν οι οικονομολόγοι
Ειδήσεις

Η Ευρώπη θα πληρώνει για καιρό ακόμη το κόστος του πολέμου, εκτιμούν οι οικονομολόγοι

Παραίτηση του ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
Πολιτική

Παραίτηση του ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Σταύρος Παπασταύρου - Σειρά επαφών
Ειδήσεις

Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Σταύρος Παπασταύρου - Σειρά επαφών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:25

ΗΠΑ: Νέα χρηματοδότηση $50 εκατ. για την αντιμετώπιση της έξαρσης του Έμπολα στην Αφρική

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 23:22

Wall: Αλλαγή κλίματος με «καύσιμο» την SpaceX – Άνοδος σε δείκτες και τεχνολογικές μετοχές

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:20

ΗΠΑ: Δάνειο-μαμούθ 4 δισ. δολαρίων στην Πολωνία για εξοπλισμούς

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 23:10

Απολογισμός Κυρανάκη: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο με 25 τρένα και ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:00

ΗΠΑ–Ιράν: Συμφωνία ή νέο διπλωματικό θρίλερ; Οι αντικρουόμενες απόψεις και οι διαμεσολαβητές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/06/2026 - 22:50

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες

Ειδήσεις
12/06/2026 - 22:45

Συναγερμός στο Blue Star 2 από καταγγελία για βόμβα

Magazino
12/06/2026 - 22:30

Η φωνή της μητέρας αλλάζει τον τρόπο που το μωρό βλέπει τον κόσμο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 22:23

Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:59

Γεραπετρίτης από Βελιγράδι: Σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:35

Θαπατέρο: Νέα δικαστική έρευνα μετά τον εντοπισμό πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12/06/2026 - 21:15

Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Υγεία
12/06/2026 - 21:00

Πώς η φτώχεια και η γειτονιά διαμορφώνουν τον παιδικό εγκέφαλο

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 20:55

Η Shell απομακρύνεται από τις ΑΠΕ: Βγάζει στο σφυρί αιολικά έργα αξίας $1 δισ.

Πολιτική
12/06/2026 - 20:33

Ανδρουλάκης: «Η Δυτική Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει προτεραιότητα» – Μετρό, πράσινο και ανάπλαση στο επίκεντρο

Οικονομία
12/06/2026 - 20:21

Πιερρακάκης στο ECOFIN: Κεφαλαιαγορά χωρίς ενιαία εποπτεία είναι σαν νομισματική ένωση χωρίς ΕΚΤ

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 20:04

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από τις προσδοκίες συμφωνίας στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
12/06/2026 - 19:50

Πακιστάν: Ο Σαχμπάζ Σαρίφ ανακοινώνει ολοκλήρωση τελικού κειμένου ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 19:31

ElvalHalcor: Διανέμει καθαρό μέρισμα 0,10466 ευρώ ανά μετοχή

Πολιτική
12/06/2026 - 19:15

Χρυσοχοΐδης από Ήπειρο: Ασφάλεια σε πολίτες και τουρίστες – Ενισχύουμε την ΕΛ.ΑΣ. και κλείνουμε εκκρεμότητες

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 19:00

«Πύραυλος» οι μετοχές της SpaceX στο ντεμπούτο της στη Wall Street - Πρώτος τρισεκατομμυριούχος o Μασκ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:46

Ο Βανς κάνει λόγο για ψευδείς πληροφορίες: Καμία εκταμίευση μετρητών στο Ιράν για συμφωνίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 18:34

Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Πολιτική
12/06/2026 - 18:22

Στη Ρόδο το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:22

Νίκος Παπανδρέου: Τέλος στις ανισότητες για νησιά και ορεινές περιοχές – Ζητά ευρωπαϊκή ενίσχυση έως 75%

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:09

Αραγτσί: Το μνημόνιο κατανόησης είναι πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 18:06

Καθυστερήσεις σε πτήσεις: Ευθύνες στην ΥΠΑ αποδίδει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
12/06/2026 - 18:05

«Last Dance» για Μέσι και Ρονάλντο, με την ευχή να διασταυρωθούν

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 17:59

Eurobank: Νέο πενταετές πρόγραμμα διάθεσης 36,4 εκατ. μετοχών – Όροι και προϋποθέσεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/06/2026 - 17:54

ΥΠΑΑΤ: Πάνω από €67 εκατ. για αποκατάσταση πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πυρκαγιές και πλημμύρες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ