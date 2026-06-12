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7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι προσωπικότητες που θα συμμετάσχουν στο #ocin26
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
11:44 - 12 Ιουν 2026

7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι προσωπικότητες που θα συμμετάσχουν στο #ocin26

Reporter.gr Newsroom
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Το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26 συγκεντρώνει κορυφαίους εκπροσώπους της Πολιτείας, θεσμικούς παράγοντες, υψηλόβαθμα στελέχη εποπτικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και διακεκριμένους εκπροσώπους της αγοράς, με σκοπό την ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου για τον 2ο Πυλώνα Ασφάλισης.

Μέσω τοποθετήσεων και υψηλού επιπέδου παρεμβάσεων, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θεσμικοί Ομιλητές

Simone Miotto, Executive Director, European Association of Paritarian Institutions (AEIP), Member of EIOPA’s Occupational Pensions Stakeholder Group (OPSG)

Ευάγγελος Ι. Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Profile Software

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Αναστασία Αναστασοπούλου, Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού, Accenture Ελλάδος, Γενική Γραμματέας, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Accenture

Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Asset Management A.E.Δ.A.K., Β' Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών ΙΟΒΕ, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μάριος Γεωργιάδης, Διευθυντής Θεσμικών Κεφαλαίων και Θεματοφυλακής, Τράπεζα Κύπρου

Ηλίας Γεωργουλέας, Ιδρυτής Ομίλου Global Money Managers Ltd, Διευθύνων Σύμβουλος Επενδυτικού Ομίλου Global Group SA

Τάσος Γιαννίτσης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, π. Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Βύρων Κανέλης, Διευθυντής Επενδύσεων Χαρτοφυλακίων Εντολής (DAM), Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ιωάννης Καντώρος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Interamerican

Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος, Chief Economist, Head of Economic Research, Alpha Bank

Δροσιά Καρδάση, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, Όμιλος Interamerican

Γεώργιος Κεντούρης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΟΝ Solutions Greece

Ηλίας Λεκκός, Chief Economist & Head of Investment Strategy, Piraeus Bank Group

Κέλλυ Μαυρομάτη, Co-Founder, Energizing Greece

Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Τράπεζα Πειραιώς

Δημήτρης Μπατζής, Head of Southern Europe and Mediterranean Countries, Schroders

Θεοφάνης Μυλωνάς, Επικεφαλής Wealth Management, Eurobank, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank Private Bank Luxembourg

Μιλτιάδης Νεκτάριος, Ομότιμος Καθηγητής Ασφάλισης, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Δημήτρης Νταλίπης, CFA, Διευθυντής Επενδύσεων, ALPHA TRUST

Μιράντα Ξαφά, Διευθύνουσα Σύμβουλος της E.F. Consulting Ltd., Ερευνήτρια του Center for International Governance Innovation (CIGI)

Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP

Γιάννα Παλιούρα, Business Partnering & People Services Director, Alpha Bank, Γενική Γραμματέας, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ομίλου Alpha Services and Holdings

Παντελής Παπαγεωργίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Elikonos Capital Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

Νατάσσα Πασχάλη, Γενική Διευθύντρια, Group Chief Human Resources Officer, Μέλος Διοικητικής Επιτροπής, Τράπεζα Eurobank

Κωνσταντίνος Σπανδωνίδης, Founding Partner, WWEALTH-E

Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βουλευτής Α’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας

Κωνσταντίνος Φίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής & Διευθυντής του ACG Institute of Global Affairs, Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών

Νικόλαος Δ. Φίλιππας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Χαράλαμπος Φύτρος, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), Αναλογιστής & Χρηματοοικονομικός Αναλυτής, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Johnson & Johnson

Ευάγγελος Χαρατσής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Γκίκας Χαρδούβελης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Γεώργιος Χρυσικός, Διευθύνων Σύμβουλος, Allianz A.E.Δ.A.K.

Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και η ethosEVENTS διοργανώνουν το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso, καθώς και με παράλληλη online μετάδοση από το LiveOn Events+.

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