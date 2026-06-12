7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι προσωπικότητες που θα συμμετάσχουν στο #ocin26

Μέσω τοποθετήσεων και υψηλού επιπέδου παρεμβάσεων, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Θεσμικοί Ομιλητές
• Simone Miotto, Executive Director, European Association of Paritarian Institutions (AEIP), Member of EIOPA’s Occupational Pensions Stakeholder Group (OPSG)
• Ευάγγελος Ι. Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Profile Software
• Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
• Αναστασία Αναστασοπούλου,
• Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Asset Management A.E.Δ.A.K., Β' Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
• Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών ΙΟΒΕ, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Μάριος Γεωργιάδης, Διευθυντής Θεσμικών Κεφαλαίων και Θεματοφυλακής, Τράπεζα Κύπρου
• Ηλίας Γεωργουλέας, Ιδρυτής Ομίλου Global Money Managers Ltd, Διευθύνων Σύμβουλος Επενδυτικού Ομίλου Global Group SA
• Τάσος Γιαννίτσης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, π. Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• Βύρων Κανέλης, Διευθυντής Επενδύσεων Χαρτοφυλακίων Εντολής (DAM), Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
• Ιωάννης Καντώρος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Interamerican
• Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος, Chief Economist, Head of Economic Research, Alpha Bank
• Δροσιά Καρδάση, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, Όμιλος Interamerican
• Γεώργιος Κεντούρης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΟΝ Solutions Greece
• Ηλίας Λεκκός, Chief Economist & Head of Investment Strategy, Piraeus Bank Group
• Κέλλυ Μαυρομάτη, Co-Founder, Energizing Greece
• Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Τράπεζα Πειραιώς
• Δημήτρης Μπατζής, Head of Southern Europe and Mediterranean Countries, Schroders
• Θεοφάνης Μυλωνάς, Επικεφαλής Wealth Management, Eurobank, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank Private Bank Luxembourg
• Μιλτιάδης Νεκτάριος, Ομότιμος Καθηγητής Ασφάλισης, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
• Δημήτρης Νταλίπης, CFA, Διευθυντής Επενδύσεων, ALPHA TRUST
• Μιράντα Ξαφά, Διευθύνουσα Σύμβουλος της E.F. Consulting Ltd., Ερευνήτρια του Center for International Governance Innovation (CIGI)
• Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP
• Γιάννα Παλιούρα, Business Partnering & People Services Director, Alpha Bank, Γενική Γραμματέας, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ομίλου Alpha Services and Holdings
• Παντελής Παπαγεωργίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Elikonos Capital Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.
• Νατάσσα Πασχάλη, Γενική Διευθύντρια, Group Chief Human Resources Officer, Μέλος Διοικητικής Επιτροπής, Τράπεζα Eurobank
• Κωνσταντίνος Σπανδωνίδης, Founding Partner, WWEALTH-E
• Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βουλευτής Α’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας
• Κωνσταντίνος Φίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής & Διευθυντής του ACG Institute of Global Affairs, Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών
• Νικόλαος Δ. Φίλιππας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού
• Χαράλαμπος Φύτρος, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), Αναλογιστής & Χρηματοοικονομικός Αναλυτής, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Johnson & Johnson
• Ευάγγελος Χαρατσής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
• Γκίκας Χαρδούβελης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
• Γεώργιος Χρυσικός, Διευθύνων Σύμβουλος, Allianz A.E.Δ.A.K.
Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και η ethosEVENTS διοργανώνουν το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso, καθώς και με παράλληλη online μετάδοση από το LiveOn Events+.