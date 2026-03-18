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Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και οι πρόωρες εκλογές
Ανεμοδείκτης
13:00 - 18 Μαρ 2026

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και οι πρόωρες εκλογές

Άγγελος Κωβαίος
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Πέρασε κάπως «στα ψιλά», ίσως όμως και να είναι μία είδηση με μεγαλύτερη σημασία από ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως.

Στις αρχές της εβδομάδας ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης ενημέρωσε τις τράπεζες που συμμετέχουν στο δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, ότι ως καταληκτική ημερομηνία για τη σύναψη συμβάσεων ορίστηκε η 29η Μαΐου. Η αρχική καταληκτική προθεσμία ήταν η 31η Αυγούστου.

Μπορεί να σημαίνει κάτι αυτή η, έστω μικρή, επίσπευση, μπορεί και όχι. Πάντως είναι μία από τις κυβερνητικές αποφάσεις που σπεύδουν να χρησιμοποιήσουν ως επιχείρημα όσοι επιμένουν ότι η κυβέρνηση θέλει να έχει κλείσει σύντομα όσες εκκρεμότητες μπορεί και προλαβαίνει, για την περίπτωση που οι συνθήκες επιβάλουν τις πρόωρες εκλογές…

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