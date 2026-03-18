Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και οι πρόωρες εκλογές

Πέρασε κάπως «στα ψιλά», ίσως όμως και να είναι μία είδηση με μεγαλύτερη σημασία από ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως.

Στις αρχές της εβδομάδας ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης ενημέρωσε τις τράπεζες που συμμετέχουν στο δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, ότι ως καταληκτική ημερομηνία για τη σύναψη συμβάσεων ορίστηκε η 29η Μαΐου. Η αρχική καταληκτική προθεσμία ήταν η 31η Αυγούστου.

Μπορεί να σημαίνει κάτι αυτή η, έστω μικρή, επίσπευση, μπορεί και όχι. Πάντως είναι μία από τις κυβερνητικές αποφάσεις που σπεύδουν να χρησιμοποιήσουν ως επιχείρημα όσοι επιμένουν ότι η κυβέρνηση θέλει να έχει κλείσει σύντομα όσες εκκρεμότητες μπορεί και προλαβαίνει, για την περίπτωση που οι συνθήκες επιβάλουν τις πρόωρες εκλογές…