Πάει ο Τσίπρας να χτυπήσει τον Ανδρουλάκη «εκτός έδρας»;

Ο Αλέξης Τσίπρας, ως γνωστόν, ετοιμάζεται να επιστρέψει. Αγνωστο για πόσο ακόμη θα ετοιμάζεται, πάντως φαίνεται ότι δεν κάνει πίσω.

Το στοίχημά του είναι προφανές. Στοχεύει στη δεύτερη θέση στις εκλογές, δηλαδή να ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εκτός αν στοχεύει και αυτός σε νίκη «έστω και με μία ψήφο», οπότε πάλι πρέπει να ξεπεράσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά σε αυτήν την περίπτωση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Εν αναμονή λοιπόν ανακοινώσεων και σχεδίων, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να κλείσει τον κύκλο παρουσιάσεων της Ιθάκης, που δεν πήγε και τόσο εντυπωσιακά, με μία εκδήλωση στο Ηράκλειο (29/4). Το υπονοούμενο πολύ σαφές: πήγε χτυπήσει στην έδρα του τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Καλή κίνηση σε επίπεδο συμβολισμού, αλλά μάλλον ατυχής επιλογή, αν όντως ο πρώην Πρωθυπουργός προσδοκά τόσο εντυπωσιακή στήριξη στην Κρήτη…