Το Bitcoin έγινε το πέμπτο μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο στον κόσμο

Το Bitcoin έσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (14/8) ο προηγούμενο ρεκόρ του, ξεπερνώντας τα 124.000 δολάρια, με ώθηση από την άνοδο των αμερικανικών μετοχών.

Το Bitcoin ξεπέρασε τα 124.000 δολάρια στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία την Πέμπτη, ξεπερνώντας το υψηλό των 123.205 δολαρίων της 14ης Ιουλίου, προτού καταγράψει ελαφρά ρευστοποίηση κερδών. Πλέον κινείται στο κατώφλι των 123.000 δολαρίων.

Η άνοδος συνδέεται με το δεύτερο συνεχόμενο ρεκόρ του S&P 500.

Το κρυπτονόμισμα έγινε το πέμπτο μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, ξεπερνώντας τα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια της Google.

Οι αναλυτές τώρα βλέπουν τα 135.000–138.000 δολάρια ως τον επόμενο πιθανό στόχο για το Bitcoin.

Το ορόσημο αυτό αντικατοπτρίζει μια ετήσια αύξηση του αισιόδοξου κλίματος, που τροφοδοτήθηκε από ένα πιο φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την ταχεία υιοθέτηση εταιρικών στρατηγικών διαχείρισης κεφαλαίων με επίκεντρο τη συσσώρευση Bitcoin.