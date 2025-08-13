Πύρινος εφιάλτης σε Πάτρα και Χίο - Ελπίδες από την εξασθένηση των ανέμων
22:47 - 13 Αυγ 2025

Πύρινος εφιάλτης σε Πάτρα και Χίο - Ελπίδες από την εξασθένηση των ανέμων

Reporter.gr Newsroom
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η χώρα, καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν να πλήττουν πολλές περιοχές της Ελλάδας, αφήνοντας πίσω τους στάχτη και απόγνωση. Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί ή επηρεαστεί, ενώ οι εκκενώσεις μέσω του αριθμού 112 είναι συνεχείς.

Χίος: Η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη

Aνησυχητικό είναι το μέτωπο στη Χίο, όπου η πυρκαγιά ξεκίνησε από ορεινή περιοχή και έχει φτάσει μέχρι τη Μάναυρο, προκαλώντας απεγκλωβισμούς και εκτεταμένες ζημιές. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με πάνω από 40.000 στρέμματα να έχουν επηρεαστεί, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά. Το αρχικά διασπασμένο πύρινο μέτωπο έχει πλέον ενωθεί, πλησιάζοντας ή και περνώντας μέσα σε οικισμούς. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν τιτάνια μάχη για τον περιορισμό της εξάπλωσης.

Αχαΐα: Δύσκολη μάχη

Στην Αχαΐα, οι φλόγες έχουν ήδη μετατρέψει σε στάχτη τουλάχιστον 20.000 στρέμματα, με την κατάσταση να παραμένει ρευστή. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Φωκίων Ζαΐμη, η Δυτική Αχαΐα είναι η πιο βαριά πληγείσα περιοχή, ενώ τεράστια προσπάθεια καταβάλλεται για να μην περάσει το μέτωπο στην περιοχή του Ρωμανού. Πολλά εναέρια μέσα – μεταξύ αυτών Canadair και ελικόπτερα – επιχειρούν ασταμάτητα, παρά τη δυσκολία πρόσβασης στο ανάγλυφο της περιοχής.

Οι φλόγες έχουν βέβαια μπει και σε προάστια της πόλης της Πάτρας σε ένα πρωτόγνωρο και εφιαλτικό σκηνικό.

Ζάκυνθος και Ήπειρος

Στη Ζάκυνθο, η φωτιά έκαιγε αδιάκοπα για περισσότερες από 30 ώρες, σε δύο μεγάλα μέτωπα, με τις εκτάσεις που έχουν καεί να ανέρχονται στα 17.000 στρέμματα. Παρόμοια η εικόνα και στη Φιλιππιάδα και την Πρέβεζα, όπου έχουν επηρεαστεί τουλάχιστον 18.000 στρέμματα, ενώ οι δυνατοί άνεμοι των προηγούμενων ημερών δυσκόλεψαν ιδιαίτερα το έργο της κατάσβεσης.

Πύρινο μέτωπο 30 χιλιομέτρων στην Πρέβεζα – Συνεχείς εκκενώσεις

Δραματική η κατάσταση και στην Πρέβεζα, όπου η πυρκαγιά έχει επεκταθεί σε μήκος 30 χιλιομέτρων, δημιουργώντας συνεχώς νέα μέτωπα. Οι Αρχές απευθύνουν εκκλήσεις για αυξημένη προσοχή και συμμόρφωση με τις οδηγίες εκκένωσης, καθώς η απειλή για ανθρώπινες ζωές και περιουσίες παραμένει υψηλή.

Ανακούφιση από τον καιρό – Συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις

Η εξασθένηση των ανέμων, που τις προηγούμενες μέρες έφταναν τα 6 μποφόρ, δίνει μια ελπίδα στις πυροσβεστικές δυνάμεις για περιορισμό των μετώπων. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς δεν αποκλείονται αναζωπυρώσεις.

Άμεση κινητοποίηση και μέτρα στήριξης

Η Πολιτική Προστασία παραμένει σε συναγερμό, με 48 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές να εκδηλώνονται το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων 38 τέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Παράλληλα, ο Ερυθρός Σταυρός συλλέγει είδη πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε αναστολή πληρωμής του ΕΝΦΙΑ για τρία χρόνια για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στις πληγείσες περιοχές.

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται αδιάκοπα, με το βάρος να πέφτει πλέον στη διατήρηση των περιοχών που δεν έχουν καεί και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που βλέπουν τον τόπο τους να καταστρέφεται. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει και την Πέμπτη (14/8). Βρισκόμαστε στη καρδιά της αντιπυρικής περιόδου και κάθε νέα εστία θα μπορούσε να έχει δραματικές συνέπειες. Για την ώρα, οι ειδικοί και οι αρχές κάνουν λόγο για μία δύσκολη νύχτα όσον αφορά την προσπάθεια να τεθούν υπό έλεγχο τα πύρηνα μέτωπα.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/08/2025 - 23:37
