Σε ανοδική τροχιά η Wall Street ενόψει πιθανής μείωσης επιτοκίων από τη Fed
23:15 - 13 Αυγ 2025

Οι μετοχές ενισχύθηκαν την Τετάρτη (13/8), συνεχίζοντας την πρόσφατη ανοδική πορεία τους, καθώς οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed εξακολουθούν να ωθούν τους βασικούς δείκτες σε ιστορικά υψηλά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύθηκε κατά 1,04% στις 44.922,27 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε κέρδη 0,32% στις 6.466,31 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε ανοδικά 0,14% στις 21.713,14 μονάδες

Η μετοχή της AMD σημείωσε άνοδο άνω του 5%, οδηγώντας τα κέρδη στον τεχνολογικό κλάδο. Η Apple ενισχύθηκε επίσης περίπου κατά 1%. Η μετοχή της Paramount Skydance εκτοξεύτηκε πάνω από 34%, σημειώνοντας την καλύτερη ημέρα της από τον Μάρτιο του 2020.

Αυτές οι κινήσεις ακολούθησαν μια συνεδρίαση ρεκόρ την Τρίτη, η οποία πυροδοτήθηκε από μια πιο ήπια από την αναμενόμενη έκθεση για τον πληθωρισμό, ενισχύοντας τις ελπίδες των επενδυτών για μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με δεδομένα από το εργαλείο FedWatch του CME, οι αγορές προεξοφλούν σχεδόν 100% πιθανότητα για μια μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Ο Ross Mayfield, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Baird, ανέφερε επίσης ότι η ισχυρή πορεία των εταιρικών κερδών για το δεύτερο τρίμηνο αποτελεί έναν ακόμη θετικό καταλύτη για την αγορά. Αν και ο ρυθμός ανακοίνωσης αποτελεσμάτων έχει μειωθεί τις τελευταίες ημέρες, αναμένεται να ενταθεί ξανά την επόμενη εβδομάδα με πολλές μεγάλες εταιρείες λιανικής στο προσκήνιο.

«Πρόκειται για μια πραγματικά εντυπωσιακή περίοδο εταιρικών αποτελεσμάτων, που δείχνει την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων απέναντι στα εμπόδια που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού», δήλωσε στο CNBC. «Είχαμε επίσης μια ευρεία συμμετοχή στην άνοδο της αγοράς».

Οι επενδυτές μετατοπίστηκαν από τις μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών – γνωστές και ως «Magnificent Seven» – προς τις μικρότερες, με τον δείκτη Russell 2000 να ενισχύεται κατά 1,4% την Τετάρτη. Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης επωφελούνται από τα χαμηλότερα επιτόκια, καθώς αυτά μειώνουν το κόστος δανεισμού και μπορούν να ενισχύσουν την καταναλωτική δαπάνη.

Η έκθεση για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI), που ανακοινώνεται την Πέμπτη και αφορά τον χονδρικό πληθωρισμό, θα προσθέσει ένα ακόμη κομμάτι στο οικονομικό παζλ. Η έκθεση αυτή προηγείται του ετήσιου συνεδρίου της Fed στο Jackson Hole στις 21-23 Αυγούστου, το οποίο επίσης ενδέχεται να διαμορφώσει τις προσδοκίες για την επόμενη κίνηση της κεντρικής τράπεζας.

Όσον αφορά τις τιμές πετρελαίου, το Brent υποχώρησε κατά 0,60% στα 65,72 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό WTI υποχώρησε κατά 0,70% στα 62,72 δολάρια.

