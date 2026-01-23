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«Άλμα» 4% στις ευρωαγορές προβλέπουν Goldman Sachs και HSBC
Χρηματιστήρια
14:06 - 23 Ιαν 2026

«Άλμα» 4% στις ευρωαγορές προβλέπουν Goldman Sachs και HSBC

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών δείχνουν ικανές να απορροφήσουν τις πιέσεις που προκύπτουν από τις εμπορικές αντιπαραθέσεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι μακροοικονομικές προοπτικές παραμείνουν ευνοϊκές, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Συγκεκριμένα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο δείκτης Stoxx Europe 600 μπορεί να καταγράψει άνοδο της τάξης του 4% έως το τέλος του έτους, σε σχέση με το επίπεδο των 626 μονάδων στο οποίο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτης. Παρά το γεγονός ότι οι αποτιμήσεις είναι ήδη αυξημένες και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν στο προσκήνιο, τόσο η Goldman Sachs όσο και η HSBC αναθεώρησαν ανοδικά τους στόχους τους σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου.

Το θετικό κλίμα στηρίζεται κυρίως στις προσδοκίες για σταθερή οικονομική μεγέθυνση και βελτίωση της εταιρικής κερδοφορίας, στη χαλαρότερη νομισματική πολιτική, καθώς και στην επιτάχυνση των δημοσιονομικών δαπανών.

Η HSBC εμφανίζεται η πλέον αισιόδοξη μεταξύ των οίκων, ανεβάζοντας τον στόχο της για τον δείκτη στις 670 μονάδες από 640 προηγουμένως, κάτι που μεταφράζεται σε δυνητική άνοδο περίπου 11%.

Αντίθετα, μόλις τρεις από τους συνολικά 18 αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι υπάρχει κίνδυνος υποχώρησης της αγοράς κατά περίπου 4% ή και περισσότερο, με τις TFS Derivatives, Bank of America και Société Générale να υιοθετούν πιο επιφυλακτική στάση.

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