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Η ΤΝ αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά εργασίας – Ποιοι κλάδοι πιέζονται
Τεχνολογία
12:00 - 19 Αυγ 2026

Η ΤΝ αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά εργασίας – Ποιοι κλάδοι πιέζονται

Reporter.gr Newsroom
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Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα διαπιστώνει, ότι οι κλάδοι που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην αυτοματοποίηση μέσω AI εμφανίζουν, κατά κανόνα, βραδύτερη αύξηση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας από το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Η σχέση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στη Γερμανία, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε η Goldman Sachs την Τετάρτη (19/8), η απασχόληση στους κλάδους της πληροφορικής και των επικοινωνιών —οι οποίοι συγκαταλέγονται σε αυτούς με τη μεγαλύτερη έκθεση στην AI— έχει επιβραδυνθεί σχεδόν σε όλες τις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες από το 2022.

Ωστόσο, εκτός των ΗΠΑ, η απασχόληση στους συγκεκριμένους κλάδους παραμένει κοντά ή ακόμη και πάνω από τη μακροπρόθεσμη τάση της.

Οι κλάδοι που δέχονται ήδη την πίεση

Η εικόνα γίνεται πιο ξεκάθαρη όταν η ανάλυση επικεντρώνεται στους κλάδους με υψηλή έκθεση στην AI. Η Goldman εντοπίζει αντίστοιχες, αν και συνήθως ηπιότερες, πιέσεις στην απασχόληση και σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η υποχώρηση της απασχόλησης σε call centers, εκδόσεις λογισμικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης και διαφήμιση, όπου ο αριθμός των εργαζομένων έχει βρεθεί αισθητά χαμηλότερα από τα ιστορικά επίπεδα τάσης.

Τα call centers ξεχωρίζουν. Στις ΗΠΑ η απασχόληση στον κλάδο βρίσκεται πλέον 39% κάτω από την ιστορική τάση, στον Καναδά 33% χαμηλότερα και στη Γερμανία 27% χαμηλότερα.

Για την Goldman Sachs, το μοτίβο αυτό δείχνει ότι οι πιέσεις στην απασχόληση που συνδέονται με την AI δεν αποτελούν πλέον απλώς μια θεωρητική απειλή. Έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται σε κλάδους όπου υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία ικανά να αυτοματοποιήσουν μέρος της εργασίας.

Οι νέοι εργαζόμενοι δέχονται μεγαλύτερη πίεση

Οι επιπτώσεις φαίνεται να είναι εντονότερες για όσους βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας.

Η Goldman Sachs ανέλυσε την πορεία της απασχόλησης σε περισσότερα από 800 επαγγέλματα και διαπίστωσε ότι οι αρνητικές επιδράσεις που συνδέονται με την AI είναι ισχυρότερες στους εργαζομένους εισαγωγικού επιπέδου.

Παράλληλα, εντοπίστηκε μια πρόσθετη —αν και μικρότερη— αρνητική επίδραση στα επαγγέλματα που θεωρούνται περισσότερο ευάλωτα σε αντικατάσταση από την AI.

Συνολικά, μια αύξηση κατά 10% στην έκθεση ενός επαγγέλματος στην AI συνδέεται με μείωση της ετήσιας αύξησης της απασχόλησης κατά μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα στη Γαλλία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ.

Για τους εργαζομένους εισαγωγικού επιπέδου, όμως, η επίδραση είναι πολύ μεγαλύτερη: κυμαίνεται από περισσότερες από 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στην Αυστραλία έως πάνω από 0,2 μονάδες στις ΗΠΑ.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι πιέσεις που συνδέονται με την AI είναι μεν πλέον ορατές στα στοιχεία της απασχόλησης παγκοσμίως, αλλά παραμένουν μέχρι στιγμής συγκεντρωμένες σε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό κλάδων και κατηγοριών εργαζομένων.

Πού προχωρά ταχύτερα η υιοθέτηση της TN

Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας καταγράφονται την ώρα που η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης εξαπλώνεται στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Η Goldman Sachs συνδύασε στοιχεία από 11 διαφορετικές έρευνες σχετικά με την υιοθέτηση της AI σε διάφορες χώρες και υπολόγισε ότι τα ποσοστά υιοθέτησης στις μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες κυμαίνονται περίπου μεταξύ 15% και 20%.

Στην κορυφή βρίσκονται η Γαλλία, οι ΗΠΑ, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ χαμηλότερα επίπεδα υιοθέτησης καταγράφονται μεταξύ άλλων στην Ιταλία, την Ιαπωνία και τη Νέα Ζηλανδία.

Στις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, τα ποσοστά υιοθέτησης της AI εκτιμώνται χαμηλότερα, μεταξύ 10% και 15%.

Τα ευρήματα της Goldman Sachs δείχνουν, επομένως, ότι η επίδραση της AI στην αγορά εργασίας έχει ήδη αρχίσει να γίνεται ορατή — όχι όμως ακόμη με τη μορφή μιας γενικευμένης απώλειας θέσεων εργασίας. Το μεγαλύτερο βάρος φαίνεται μέχρι στιγμής να πέφτει σε συγκεκριμένους κλάδους και, κυρίως, στους εργαζομένους που βρίσκονται στα πρώτα βήματα της καριέρας τους.

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