Σε χαμηλά εβδομάδων οι ευρωαγορές – Πιέσεις από Fed και Ορμούζ

Σε χαμηλά επίπεδα πολλών εβδομάδων εξακολουθούν να κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα επιθετικά μηνύματα της Federal Reserve, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη υποχώρηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας στον Περσικό Κόλπο, περιορίζουν τις προσπάθειες των αγορών να ανακάμψουν.

Κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, ο Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,09% και διαμορφώνεται στις 650,58 μονάδες. Εφόσον οι πιέσεις συνεχιστούν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης κινδυνεύει να καταγράψει το μεγαλύτερο πτωτικό σερί από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX υποχωρεί 0,47% στις 26.006,50 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει οριακή πτώση 0,02% στις 8.499,95 μονάδες. Πτωτικά κινείται και ο βρετανικός FTSE 100, με απώλειες 0,25% στις 10.716 μονάδες.

Αντίθετα, θετικό πρόσημο εμφανίζουν ο ισπανικός IBEX 35, που ενισχύεται κατά 0,16% στις 19.878,76 μονάδες, και ο ιταλικός FTSE MIB, ο οποίος κερδίζει 0,37% και φτάνει στις 52.812 μονάδες.

Το κλίμα στις αγορές επιδεινώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, καθώς οι αξιωματούχοι της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας εξέφρασαν έντονο προβληματισμό για τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Παράλληλα, κατέστησαν σαφές ότι δεν αποκλείουν νέες αυξήσεις επιτοκίων, εφόσον ο πληθωρισμός εξακολουθήσει να βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2%.

Η πιο αυστηρή στάση της Fed προκάλεσε αναθεώρηση των προσδοκιών των επενδυτών σχετικά με μια πιθανή διατήρηση των επιτοκίων χωρίς αλλαγές το φθινόπωρο. Έτσι, επανήλθαν οι ανησυχίες ότι το κόστος δανεισμού διεθνώς θα παραμείνει αυξημένο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι της ΕΚΤ επισημαίνουν ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο 3%, εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα, ιδιαίτερα καθώς παραμένει ο κίνδυνος ενός νέου ενεργειακού σοκ.

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών έρχεται έπειτα από μία εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων στις αγορές, με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να εκτοξεύονται σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και πολλές δεκαετίες. Η όξυνση της πολεμικής ρητορικής στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την άνοδο του Brent πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, ενίσχυσε τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund έφτασε στο 3,22%, επίπεδο που αποτελεί υψηλό από το 2011, ενώ η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου άγγιξε το 5,337%, σημειώνοντας υψηλό 19 ετών.

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει την αναταραχή, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε έκτακτη παρέμβαση, αυξάνοντας στο διπλάσιο το ανώτατο όριο επαναγοράς μακροπρόθεσμου χρέους, από τα 2 δισ. δολάρια σε τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια ανά επιχειρησιακό κύκλο. Η πρόσθετη ρευστότητα κατάφερε προσωρινά να συγκρατήσει την άνοδο των αποδόσεων, ωστόσο η δημοσιοποίηση των πρακτικών της Fed επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, τα στοιχεία για τη ναυτιλιακή κίνηση καταδεικνύουν αισθητή μείωση των διελεύσεων από τα Στενά του Oρμούζ, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι πλοιοκτήτες αποφεύγουν τη συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή εξαιτίας των αυξημένων κινδύνων για την ασφάλεια που δημιουργεί η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν.

Με τις διελεύσεις των δεξαμενόπλοιων να παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από τα ιστορικά επίπεδα και τις τιμές του πετρελαίου να διατηρούνται σε υψηλές τιμές, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες μπορεί να οδηγήσουν σε νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να εντείνει τους κινδύνους για τις ευρωπαϊκές μετοχές και να ενισχύσει τα σενάρια στασιμοπληθωρισμού.