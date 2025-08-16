Καταιγισμός επαφών μετά την Αλάσκα: Ο Τραμπ σε ανοιχτή γραμμή με ΝΑΤΟ και ΕΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια μίλησε με ηγέτες του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, μετά τη σύνοδο της Παρασκευής (15/8) στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν κατά την επιστροφή του Τραμπ στην Ουάσινγκτον, με το προεδρικό αεροσκάφος να προσγειώνεται τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/8)

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη, κατά την οποία ο Τραμπ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη συνάντησή του με τον Πούτιν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συμμετείχε επίσης, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Συμμαχίας, ενώ το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι παρών ήταν και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Στην κλήση συμμετείχαν ακόμη οι ηγέτες της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ράβιντ, ο Τραμπ μίλησε για περισσότερο από μιάμιση ώρα με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Αργότερα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα.

Η πολυαναμενόμενη σύνοδος στην Αλάσκα δεν κατέληξε σε καμία συμφωνία για τον τερματισμό ή την παύση του πολέμου στην Ουκρανία, αν και τόσο ο Τραμπ όσο και ο Πούτιν χαρακτήρισαν τις συνομιλίες ως «παραγωγικές» πριν επιστρέψουν στις χώρες τους.

Κατά τη σύντομη κοινή τους εμφάνιση στον Τύπο μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντηση, οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι υπήρξε πρόοδος σε μη προσδιορισμένα θέματα. Ωστόσο, δεν έδωσαν λεπτομέρειες και δεν απάντησαν σε ερωτήσεις. Ο Τραμπ επίσης δεν έκανε δηλώσεις κατά την άφιξή του στις ΗΠΑ, στη βάση Άντριους.