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«Παγώνουν» τα σχέδια Τραμπ για δασμούς στο ρωσικό πετρέλαιο
Εμπορεύματα
10:29 - 16 Αυγ 2025

«Παγώνουν» τα σχέδια Τραμπ για δασμούς στο ρωσικό πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή (16/8) ότι δεν χρειάζεται άμεσα να εξετάσει την επιβολή ανταποδοτικών δασμών σε χώρες όπως η Κίνα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, αλλά ίσως χρειαστεί «σε δύο ή τρεις εβδομάδες».

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με κυρώσεις τη Μόσχα, καθώς και με δευτερογενείς κυρώσεις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, εάν δεν γίνουν κινήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η Κίνα και η Ινδία είναι οι δύο μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος επέβαλε επιπλέον δασμό 25% σε ινδικά προϊόντα, επικαλούμενος τη συνέχιση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου από τη χώρα.

Ωστόσο, δεν έχει λάβει αντίστοιχα μέτρα εναντίον της Κίνας.

Σε ερώτηση του Σον Χάνιτι στο Fox News για το αν εξετάζει πλέον μια τέτοια κίνηση κατά του Πεκίνου, μετά την αποτυχία του να καταλήξει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια συμφωνία για την επίλυση ή την αναστολή του πολέμου στην Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε:

«Λοιπόν, λόγω όσων συνέβησαν σήμερα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το σκεφτώ αυτό», είπε μετά τη σύνοδό του με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

«Τώρα, μπορεί να χρειαστεί να το σκεφτώ σε δύο ή τρεις εβδομάδες ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι, ξέρετε, η συνάντηση πήγε πολύ καλά».

Η επιβραδυνόμενη οικονομία του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ θα υποστεί πλήγμα αν ο Τραμπ προχωρήσει στην υλοποίηση της υπόσχεσής του για εντατικοποίηση των κυρώσεων και των δασμών που σχετίζονται με τη Ρωσία.

Ο Σι και ο Τραμπ εργάζονται για μια εμπορική συμφωνία που θα μπορούσε να μειώσει τις εντάσεις – και τους δασμούς στις εισαγωγές – μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Ωστόσο, η Κίνα θα μπορούσε να παραμείνει ο μεγαλύτερος στόχος, μετά τη Ρωσία, αν ο Τραμπ κλιμακώσει τα τιμωρητικά μέτρα.

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