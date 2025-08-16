«Όχι» του Κρεμλίνου σε τριμερή συνάντηση με Ζελένσκι – Ο Ουκρανός βάζει πλώρη για Ουάσινγκτον

Το Κρεμλίνο «φρενάρει» την προοπτική τριμερούς συνόδου κορυφής μεταξύ των Προέδρων της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με ρωσικές πληροφορίες το θέμα δεν αποτέλεσε θέμα συζήτησης κατά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, σύμφωνα με ρωσικές πληροφορίες. Αυτό μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, επικαλούμενο τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ.

Επίσης, δεν έχει καθοριστεί ακόμη κάποια ημερομηνία για μια ενδεχόμενη νέα συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Ρώσου ηγέτη.

Μετά τις συνομιλίες τους στην Αλάσκα, τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ είχαν εκφράσει την προθυμία τους για μια νέα κοινή συνάντηση στο μέλλον.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, o Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχεδιάζει άμεσα επίσκεψη στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον Πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον το συντομότερο τη Δευτέρα. Αυτό αναφέρει δημοσιογράφος του ιστότοπου Axios σε ανάρτησή του στο Χ επικαλούμενος έγκυρη πηγή.

Λίγο αργότερα, ήρθε η επιβεβαίωση του ίδιου του Ουκρανού προέδρου, μέσω ανάρτησής του στο Χ:

«Είχαμε μια μακρά και ουσιαστική συνομιλία με τον @POTUS. Ξεκινήσαμε με κατ’ ιδίαν συνομιλίες πριν προσκαλέσουμε Ευρωπαίους ηγέτες να συμμετάσχουν. Η κλήση αυτή διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα, συμπεριλαμβανομένης περίπου μίας ώρας διμερούς συνομιλίας μου με τον Πρόεδρο Τραμπ.

Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί με τη μέγιστη προσπάθεια για την επίτευξη ειρήνης. Ο Πρόεδρος Τραμπ με ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα κύρια σημεία της συζήτησής τους. Είναι σημαντικό η δύναμη της Αμερικής να έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης.

Υποστηρίζουμε την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών και ότι μια τριμερής μορφή είναι κατάλληλη για αυτό.

Τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των φόνων και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση.

Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να εμπλέκονται σε κάθε στάδιο ώστε να διασφαλιστούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας μαζί με την Αμερική. Συζητήσαμε επίσης θετικά σήματα από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τη συμμετοχή στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις θέσεις μας με όλους τους εταίρους. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν.»