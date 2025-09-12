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Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε πέντε «κύματα» επιθέσεων στη Γάζα αυτήν την εβδομάδα
Ειδήσεις
21:45 - 12 Σεπ 2025

Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε πέντε «κύματα» επιθέσεων στη Γάζα αυτήν την εβδομάδα

Reporter.gr Newsroom
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Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι έχει πλήξει πάνω από 500 στόχους μέσα σε μία εβδομάδα στην πόλη της Γάζας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο την εκδίωξη τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου κατοίκων και την κατάληψη της περιοχής.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι Ισραηλινοί κατέστρεψαν θέσεις αναγνώρισης και ελεύθερων σκοπευτών, κτίρια που περιείχαν σήραγγες και οπλισμό, καθώς και κρίσιμες υποδομές που, όπως υποστηρίζεται, ανήκαν στη Χαμάς. Ο στρατός πρόσθεσε ότι έλαβε «προληπτικά μέτρα» προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες αμάχων πριν από τις επιθέσεις.

Σε άλλο σημείο, τονίζεται ότι οι IDF έχουν καταστρέψει πολυώροφα κτίρια στα βόρεια της Γάζας από την έναρξη της πρόσφατης φάσης της επιχείρησης, ισχυριζόμενοι –χωρίς να παρουσιάσουν τεκμήρια– πως τα κτίρια αυτά είχαν μετατραπεί από τη Χαμάς σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, πολλοί κάτοικοι της Γάζας ανέφεραν ότι αρκετές από τις επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς επαρκή ή καθόλου προειδοποίηση.

Τουλάχιστον 59 Παλαιστίνιοι νεκροί από την Παρασκευή (12/9)

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/9), τουλάχιστον 59 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας, εκ των οποίων οι 42 βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας και στα βόρεια, σύμφωνα με πηγές του τομέα υγείας που επικαλείται το Al Jazeera.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε την παρουσία του Αλ Χάγια στην κηδεία των θυμάτων στο Κατάρ

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο Χαλίλ Αλ Χάγια, ηγετική φυσιογνωμία της οργάνωσης στη Γάζα, παρέστη στην κηδεία του γιου του Χαμάμ και των άλλων θυμάτων της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (9/9) στη Ντόχα του Κατάρ.

Οι κηδείες έγιναν την Πέμπτη (11/9), παρουσία ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Χαμάς.

Σημειώνεται ότι από την επιδρομή σκοτώθηκαν έξι άτομα: πέντε στελέχη της Χαμάς και ένας αξιωματικός ασφαλείας του Κατάρ.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 21:32
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