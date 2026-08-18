Ο Τραμπ ζητά από τον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα

Ο Ντόναλντ δήλωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας (17/8) ότι το Ισραήλ δεν θα έπρεπε να πλήττει στόχους στη Γάζα, καθώς ο απεσταλμένος του Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια να διασωθεί το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ για τον αφοπλισμό της Χαμάς και τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε μια σπάνια δημόσια διαφωνία μεταξύ των δύο στενών συμμάχων, ο Νετανιάχου απέρριψε την περασμένη εβδομάδα το σχέδιο του Τραμπ για σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς. Μετά από μια σύντομη παύση, το Ισραήλ επανέλαβε σχεδόν καθημερινά πλήγματα εναντίον Παλαιστινίων μαχητών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που, σύμφωνα με το Ισραήλ, συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και στη σύλληψη ομήρων.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στο Fox News ότι το Ισραήλ δεν θα έπρεπε να πραγματοποιεί αυτές τις επιθέσεις, επειδή, όπως είπε, η Χαμάς έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα όπλα της.

Η Wall Street Journal υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει στα τέλη Ιουλίου ότι η Χαμάς, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, είχε συμφωνήσει σε έναν οδικό χάρτη 15 σημείων, ο οποίος θα οδηγούσε τελικά στην παράδοση των όπλων της στις παλαιστινιακές αρχές, με αντάλλαγμα τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο, οι δύο αντίπαλες πλευρές διαφωνούν για το ποια θα πρέπει να κάνει την πρώτη κίνηση. Το Ισραήλ έχει αρνηθεί να αποσύρει τα στρατεύματά του έως ότου αφοπλιστεί η Χαμάς.

Η επίσκεψη του Κούσνερ, γαμπρού του Τραμπ και ενός από τους στενότερους συμβούλους του, σηματοδότησε την αυξανόμενη απογοήτευση του προέδρου για το σχέδιο που έχει περιέλθει σε στασιμότητα. Η κυβέρνησή του το έχει παρουσιάσει ως διπλωματική επιτυχία, την ώρα που δυσκολεύεται να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν.

Πώς πήγε η συνάντηση Κούσνερ-Νετανιάχου

Η συνάντηση μεταξύ του Κούσνερ, του Νετανιάχου και αξιωματούχων του Board of Peace διήρκεσε περισσότερες από τρεις ώρες. Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, συμφωνήθηκε ότι ο ισραηλινός στρατός δεν θα αναδιαταχθεί εκτός της Γάζας έως ότου η Χαμάς παραδώσει τα όπλα της και ότι το Ισραήλ θα έχει το δικαίωμα να απαντά σε απειλές.

«Το Ισραήλ διατηρεί πλήρως το δικαίωμα της αυτοάμυνας: εάν η Χαμάς καταφύγει σε τρομοκρατία, βία ή επιχειρήσει να επανεξοπλιστεί, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να ενεργήσει αναλόγως», δήλωσε αξιωματούχος του Board of Peace.

Αυτά τα συμπεράσματα είναι πιθανό να μην γίνουν αποδεκτά από τη Χαμάς, η οποία θέλει να σταματήσουν οι επιθέσεις και να αποχωρήσουν τα ισραηλινά στρατεύματα καθώς θα παραδίδει τα όπλα της.

Ο Κούσνερ συναντήθηκε την Κυριακή με αξιωματούχους της Χαμάς και πίεσε τους ηγέτες της οργάνωσης να κάνουν τα πρώτα συγκεκριμένα βήματα για τη μεταβίβαση της εξουσίας σε έναν νέο πολιτικό φορέα και για τον παροπλισμό των όπλων της, ώστε να προχωρήσει το σχέδιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαβεβαίωσε την οργάνωση ότι το Ισραήλ θα ακολουθούσε στη συνέχεια.

«Για το Ισραήλ, πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια κατάσταση όπου όλοι κερδίζουν, διότι εάν η Χαμάς παραδώσει πράγματι τα όπλα και τις σήραγγες, οικειοθελώς μέσα στους επόμενους 60 έως 90 ημέρες, αυτό προφανώς θα σήμαινε την εξάλειψη μιας τεράστιας απειλής για την ασφάλεια του Ισραήλ», δήλωσε ο Κούσνερ στο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου. Εάν η οργάνωση δεν τηρήσει τη συμφωνία, πρόσθεσε, «τότε το Ισραήλ θα έχει πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη από τις ΗΠΑ και άλλους, ώστε να πάει και να ολοκληρώσει τη δουλειά».

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα ξεκίνησε με μια εκεχειρία τον Οκτώβριο, η οποία σταμάτησε τις πιο σφοδρές μάχες και οδήγησε με επιτυχία στην ανταλλαγή των τελευταίων ομήρων που κρατούνταν στον θύλακα με σχεδόν 2.000 Παλαιστινίους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές.

Στη συνέχεια, η πρόοδος σταμάτησε, καθώς η Χαμάς αρνήθηκε να αφοπλιστεί και το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις στον θύλακα, αφήνοντας περίπου δύο εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας σε κατάσταση αβεβαιότητας. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί και πολλοί άνθρωποι ζουν σε άθλιους καταυλισμούς με σκηνές ή σε βομβαρδισμένα κτίρια, εξαρτώμενοι από ανθρωπιστική βοήθεια.

Το τελευταίο σχέδιο του Τραμπ σχεδιάστηκε με στόχο να δώσει νέα ώθηση στη διαδικασία αφοπλισμού, ώστε η εξουσία να μεταβιβαστεί σε έναν νέο παλαιστινιακό πολιτικό φορέα και να μπορέσει να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση.

Ο Νετανιάχου και πολλοί στο ισραηλινό πολιτικό φάσμα είναι αποφασισμένοι ότι η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί ως μαχητική και κυβερνητική δύναμη προτού μπορέσει να τερματιστεί ο πόλεμος. Η πίεση έχει αυξηθεί λόγω των εκλογών που πλησιάζουν τον Οκτώβριο, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα του πρωθυπουργού χάνει υποστήριξη.

Το Ισραήλ ανέστειλε προσωρινά τις επιθέσεις στη Γάζα στις αρχές Αυγούστου, μετά τις συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών αξιωματούχων και του Νικολάι Μλαντένοφ, επικεφαλής απεσταλμένου για τη Γάζα του Board of Peace. Ωστόσο, έκτοτε οι επιθέσεις έχουν ενταθεί.

Ο Μλαντένοφ και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, ο οποίος είναι επίσης κορυφαίο στέλεχος του Board of Peace, συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία υπό τον Κούσνερ, σύμφωνα με μία από τις πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.