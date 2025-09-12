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Χαμάς: Επέζησε ο διαπραγματευτής Χαλίλ Αλ Χάγια από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ
Ειδήσεις
21:14 - 12 Σεπ 2025

Χαμάς: Επέζησε ο διαπραγματευτής Χαλίλ Αλ Χάγια από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

Reporter.gr Newsroom
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Η Χαμάς ανακοίνωσε απόψε πως ο επικεφαλής διαπραγματευτής της, Χαλίλ Αλ Χάγια, είναι ζωντανός και κατάφερε να επιβιώσει από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Ντόχα του Κατάρ, η οποία είχε ως στόχο συνάντηση ηγετών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς ανέφερε ότι ο Δρ Χαλίλ Αλ Χάγια, ύστερα από ειδικά μέτρα ασφαλείας, παραβρέθηκε σε κηδεία στο Κατάρ για τον γιο του, Χιμάμ, και για τα υπόλοιπα θύματα της αποτυχημένης απόπειρας δολοφονίας στη Ντόχα, η οποία άφησε έξι νεκρούς. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην πρωτεύουσα του Κατάρ, αν και ο ίδιος ο Χάγια δεν εμφανίστηκε εκεί.

Παρότι η Χαμάς δεν έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ή άλλες αποδείξεις για την επιβίωση του Χάγια, πηγές προσκείμενες στο κίνημα επιβεβαίωσαν πως ήταν ένας από τους έξι ηγέτες που βρισκόταν στο κτίριο κατά την ισραηλινή επιδρομή.

Ο γιος του, Χιμάμ αλ Χάγια, σκοτώθηκε στην επίθεση. Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, που διαμένει αυτοεξόριστος στη Γάζα και θεωρείται βασικός διαπραγματευτής, έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πρόσωπο της Χαμάς μετά τη δολοφονία των Ισμαήλ Χανίγια και Γιαχία Σινουάρ πέρσι.

Ο Χάγια, ο οποίος παίζει ενεργό ρόλο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, θεωρείται ο πλέον επιδραστικός εκπρόσωπος της οργάνωσης στο εξωτερικό, ειδικά μετά τον θάνατο του Χανίγια στο Ιράν τον Ιούλιο του 2024. Παράλληλα, αποτελεί μέλος του πενταμελούς ηγετικού συμβουλίου της Χαμάς, το οποίο συγκροτήθηκε μετά τη δολοφονία του Σινουάρ τον περασμένο Οκτώβριο στη Γάζα.

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