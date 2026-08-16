Ο Κούσνερ και αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, συζήτησε την Κυριακή με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι το σχέδιο του Αμερικανού ηγέτη για τη Γάζα, λίγες ώρες αφότου ο επικεφαλής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, συναντήθηκε με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο Κούσνερ και ο αλ-Χάγια, που βρίσκονταν και οι δύο στη μεσογειακή πόλη Ελ Αλαμέιν, πραγματοποίησαν ξεχωριστές συνομιλίες σχετικά με την εφαρμογή του μεταπολεμικού σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει παραμείνει στάσιμη από τότε που κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον περασμένο Οκτώβριο.

Η κατάπαυση του πυρός περιόρισε, αλλά δεν σταμάτησε εντελώς, τις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Ένας οδικός χάρτης που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα για το επόμενο στάδιο του σχεδίου περιλαμβάνει δύο από τα πιο δύσκολα ζητήματα: τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τα παλαιστινιακά εδάφη.

Η συνάντηση μεταξύ Κούσνερ και Σίσι «υπογράμμισε την ανάγκη όλα τα μέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αιγυπτιακής προεδρίας, Μοχάμεντ Ελ-Σενάουι.

Ο Κούσνερ αναμένεται να ταξιδέψει στη συνέχεια στο Ισραήλ, το οποίο απέρριψε δημοσίως τον οδικό χάρτη των 15 σημείων, παρότι η Χαμάς είχε ήδη συμφωνήσει σε αυτόν.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς, κατά τη συνάντησή της με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών Χασάν Ρασάντ, «επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευσή της να ολοκληρωθεί το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

Η Χαμάς είχε δηλώσει στα τέλη Ιουλίου ότι ήταν έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια νεοσύστατη παλαιστινιακή τεχνική επιτροπή, η οποία πρόκειται να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας, στο πλαίσιο του οδικού χάρτη που ανακοινώθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης (Board of Peace) του Τραμπ.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει απορρίψει το σχέδιο, δηλώνοντας ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα έως ότου ολοκληρωθεί ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς.

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο AFP ότι οι συνομιλίες θα αφορούσαν «τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις και τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να υποχρεωθεί το Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει τον οδικό χάρτη των 15 σημείων, και να ξεκινήσει η εφαρμογή του».

«Η αντιπροσωπεία θα ενημερώσει τους Αιγύπτιους αξιωματούχους για τις ισραηλινές παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ο Χάγια θα τονίσει τη δέσμευση και την ετοιμότητα της οργάνωσης να εφαρμόσει τη συμφωνία μόλις το Ισραήλ ανακοινώσει ότι δεσμεύεται σε αυτήν».

Μια άλλη πηγή της Χαμάς δήλωσε στο AFP ότι οργανωνόταν συνάντηση μεταξύ της αντιπροσωπείας της Χαμάς, του ανώτατου εκπροσώπου του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, και Αμερικανών αξιωματούχων, κατά την επίσκεψη του Κούσνερ στην Αίγυπτο αυτή την εβδομάδα. Στόχος θα ήταν να συζητηθούν τα εμπόδια στην εφαρμογή της συμφωνίας.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους διαμεσολαβητές, «ώστε να υποχρεωθεί το Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία».