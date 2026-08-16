ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Κούσνερ και αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα
Ειδήσεις
21:32 - 16 Αυγ 2026

Ο Κούσνερ και αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, συζήτησε την Κυριακή με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι το σχέδιο του Αμερικανού ηγέτη για τη Γάζα, λίγες ώρες αφότου ο επικεφαλής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, συναντήθηκε με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο Κούσνερ και ο αλ-Χάγια, που βρίσκονταν και οι δύο στη μεσογειακή πόλη Ελ Αλαμέιν, πραγματοποίησαν ξεχωριστές συνομιλίες σχετικά με την εφαρμογή του μεταπολεμικού σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει παραμείνει στάσιμη από τότε που κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον περασμένο Οκτώβριο.

Η κατάπαυση του πυρός περιόρισε, αλλά δεν σταμάτησε εντελώς, τις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Ένας οδικός χάρτης που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα για το επόμενο στάδιο του σχεδίου περιλαμβάνει δύο από τα πιο δύσκολα ζητήματα: τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τα παλαιστινιακά εδάφη.

Η συνάντηση μεταξύ Κούσνερ και Σίσι «υπογράμμισε την ανάγκη όλα τα μέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αιγυπτιακής προεδρίας, Μοχάμεντ Ελ-Σενάουι.

Ο Κούσνερ αναμένεται να ταξιδέψει στη συνέχεια στο Ισραήλ, το οποίο απέρριψε δημοσίως τον οδικό χάρτη των 15 σημείων, παρότι η Χαμάς είχε ήδη συμφωνήσει σε αυτόν.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς, κατά τη συνάντησή της με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών Χασάν Ρασάντ, «επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευσή της να ολοκληρωθεί το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

Η Χαμάς είχε δηλώσει στα τέλη Ιουλίου ότι ήταν έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια νεοσύστατη παλαιστινιακή τεχνική επιτροπή, η οποία πρόκειται να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας, στο πλαίσιο του οδικού χάρτη που ανακοινώθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης (Board of Peace) του Τραμπ.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει απορρίψει το σχέδιο, δηλώνοντας ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα έως ότου ολοκληρωθεί ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς.

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο AFP ότι οι συνομιλίες θα αφορούσαν «τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις και τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να υποχρεωθεί το Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει τον οδικό χάρτη των 15 σημείων, και να ξεκινήσει η εφαρμογή του».

«Η αντιπροσωπεία θα ενημερώσει τους Αιγύπτιους αξιωματούχους για τις ισραηλινές παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ο Χάγια θα τονίσει τη δέσμευση και την ετοιμότητα της οργάνωσης να εφαρμόσει τη συμφωνία μόλις το Ισραήλ ανακοινώσει ότι δεσμεύεται σε αυτήν».

Μια άλλη πηγή της Χαμάς δήλωσε στο AFP ότι οργανωνόταν συνάντηση μεταξύ της αντιπροσωπείας της Χαμάς, του ανώτατου εκπροσώπου του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, και Αμερικανών αξιωματούχων, κατά την επίσκεψη του Κούσνερ στην Αίγυπτο αυτή την εβδομάδα. Στόχος θα ήταν να συζητηθούν τα εμπόδια στην εφαρμογή της συμφωνίας.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους διαμεσολαβητές, «ώστε να υποχρεωθεί το Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό
Πολιτική

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα
Ειδήσεις

Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα
Ειδήσεις

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας
Ειδήσεις

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
16/08/2026 - 22:02

Διατάγματα Ερντογάν για δύο Θαλάσσια Πάρκα σε βόρειο και νότιο Αιγαίο - «Είναι παράνομα», απαντά η Ελλάδα

Magazino
16/08/2026 - 21:55

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Όλα τα ντοκιμαντέρ που διαγωνίζονται

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:40

Πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο (video)

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:32

Ο Κούσνερ και αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
16/08/2026 - 18:24

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Απεγκλωβίστηκαν 364 άτομα δια θαλάσσης

Χρηματιστήρια
16/08/2026 - 17:53

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

Ειδήσεις
16/08/2026 - 17:18

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί στις πυρκαγιές και οκτώ εγκαυματίες

Αυτοδιοίκηση
16/08/2026 - 15:58

Απεβίωσε ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης

Ειδήσεις
16/08/2026 - 15:23

Μάνη: Εικόνες καταστροφής μετά τις πλημμύρες

Magazino
16/08/2026 - 14:59

Στα 68 της, η Madonna παραμένει το πιο φρέσκο κορίτσι της pop

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:45

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:33

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:18

Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:01

O Carlos Sainz Sr. πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της Formula 1

Ακίνητα
16/08/2026 - 12:28

Ακίνητα: Ποιοι μπορούν να μην πληρώνουν 3 χρόνια φόρο για τα ενοίκια - Η κρίσιμη προθεσμία

Φορολογία
16/08/2026 - 11:59

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ