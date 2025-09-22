Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια

Μια ρωσική επίθεση το πρωί στην πόλη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δύο ακόμη, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων τη Δευτέρα (22/9).

«Η Δευτέρα το πρωί στη Ζαπορίζια ξεκίνησε με εκρήξεις και πυρκαγιές», έγραψε ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ. Ανέφερε, επίσης, ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τουλάχιστον 10 αεροπορικές βόμβες στην επίθεση κατά της πόλης, η οποία έχει περίπου 700.000 κατοίκους.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε 15 πολυκατοικίες και 10 ιδιωτικές κατοικίες, καθώς και σε μη οικιστικά κτίρια, πρόσθεσε.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι κατέρριψε 132 drones που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατέγραψε χτυπήματα εννέα drones σε επτά τοποθεσίες.

Στη βορειοανατολική περιοχή του Σούμι, διάφορες επιθέσεις με drones τραυμάτισαν δύο άτομα, εκτός από τις ζημιές σε υποδομές και ιδιωτικές κατοικίες, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεγκ Χρυγκόροφ.

Η επίθεση στην περιοχή του Κιέβου τραυμάτισε ένα άτομο και προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικίες και ιδιωτικές κατοικίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.