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Σοκ στη Βοιωτία: 62χρονη φέρεται να έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της
Ειδήσεις
08:58 - 22 Σεπ 2025

Σοκ στη Βοιωτία: 62χρονη φέρεται να έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της

Reporter.gr Newsroom
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Πολλά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά γύρω από την περίεργη υπόθεση που συγκλονίζει τη Βοιωτία, με πρωταγωνίστρια μια 62χρονη γυναίκα - διευθύντρια στα ΚΕΠ Βοιωτίας - η οποία φέρεται να έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο κοντά στο σπίτι, με σκοπό να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της και το αναπηρικό επίδομα που ελάμβανε.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Θήβας, προκαλώντας την άμεση ενεργοποίηση των Αρχών. Στην αρχική της προσπάθεια να παραπλανήσει τις αρχές, η 62χρονη φέρεται να παρουσίασε μια άσχετη γυναίκα ως τη μητέρα της, η οποία έπασχε από άνοια. Ωστόσο, η γυναίκα είπε το πραγματικό της όνομα στους αστυνομικούς και τελικά η 62χρονη αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι είχε θάψει τη μητέρα της, με τη βοήθεια συνεργού, σε στάβλο κοντά στην κατοικία της.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επεσήμανε πως η υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια μόλις πρόσφατα, καθώς τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε καταγραφεί κανένα παράπονο ή αναφορά εις βάρος της 62χρονης. Μόνο μετά την καταγγελία στην εισαγγελική αρχή εκδόθηκε εντολή για έρευνα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Κατά την πρώτη επίσκεψη των αστυνομικών στο σπίτι της, η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι η μητέρα της δεν ήταν παρούσα και ζήτησε να επιστρέψουν αργότερα. Όταν επέστρεψαν, διαπίστωσαν ότι είχε προσπαθήσει να παρουσιάσει μία γυναίκα από την περιοχή – χωρίς καμία συγγενική σχέση – ως τη μητέρα της. Η κίνηση αυτή κίνησε τις υποψίες και οδήγησε στη συνέχεια στην αποκάλυψη του σημείου ταφής της ηλικιωμένης.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, οι καταθέσεις και οι ισχυρισμοί της 62χρονης βρίσκονται υπό εξέταση και αναμένεται να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν μέσω της ιατροδικαστικής έρευνας που διεξάγεται στη σορό της γυναίκας που εντοπίστηκε στο σημείο που υπέδειξε η κατηγορούμενη.

Τα κρίσιμα ερωτήματα

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στο αν ο θάνατος της ηλικιωμένης προήλθε από φυσικά αίτια, όπως ισχυρίζεται η κόρη της, ή αν υπάρχει ενδεχόμενο συνέργειας στον θάνατό της ή ακόμα και εγκληματικής ενέργειας. Επίσης, θα διαπιστωθεί αν πράγματι εμπλέκονται και άλλα άτομα στην υπόθεση, καθώς και το ακριβές χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τον θάνατό της.

Αν και η 62χρονη υποστηρίζει ότι η μητέρα της πέθανε το 2023 από παθολογικά αίτια, υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων που αναφέρουν πως είχαν να τη δουν εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η κ. Δημογλίδου, δεν αποκλείεται ο θάνατος να έχει συμβεί πολύ νωρίτερα.

Εφόσον αποδειχθεί ότι η κόρη συνέχισε να λαμβάνει συνταξιοδοτικά και προνοιακά επιδόματα μετά τον θάνατο της μητέρας της, θα χρειαστεί να προσδιοριστεί και το μέγεθος της οικονομικής απάτης εις βάρος του κράτους.

Άλλο σημαντικό ζήτημα που παραμένει ανοιχτό είναι η ταυτότητα του φερόμενου συνεργού. Η 62χρονη υποστηρίζει ότι βοήθησε στην ταφή ένας αλλοδαπός, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη χώρα. Έχει δώσει στις Αρχές μόνο το μικρό του όνομα, αλλά δεν είναι σαφές αν υπήρξε πράγματι τέτοιο πρόσωπο ή αν υπήρχαν περισσότεροι εμπλεκόμενοι.

Η υπόθεση προκαλεί εντύπωση και από το γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα, η 62χρονη συνέχιζε να εργάζεται κανονικά και να εμφανίζεται στην κοινωνική της ζωή χωρίς να κινεί υποψίες. Μάλιστα, κατείχε θέση διευθύντριας σε ΚΕΠ της Βοιωτίας, γεγονός που κάνει ακόμα πιο σοκαριστικές τις αποκαλύψεις.

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