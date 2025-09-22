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Κορρές: «Άλμα» στις πωλήσεις παρά τις ζημιές και την αναδιοργάνωση
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
09:05 - 22 Σεπ 2025

Κορρές: «Άλμα» στις πωλήσεις παρά τις ζημιές και την αναδιοργάνωση

Reporter.gr Newsroom
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Η ελληνική εταιρεία φυσικών καλλυντικών Κορρές – ένα από τα πιο αγαπημένα brands του εγχώριου καταναλωτικού κοινού – παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων μέσα στο 2024, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της. Παρά τη θετική αυτή πορεία στον τζίρο, η εταιρεία παραμένει ζημιογόνος και βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς αναδιάρθρωσης, κάτι που συνεπάγεται και τα ανάλογα κόστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση της εταιρείας παραμένει στα χέρια της οικογένειας Κορρέ, αν και ο πλειοψηφικός έλεγχος ανήκει σε σύνθετο επενδυτικό σχήμα.  

Σημαντική αύξηση πωλήσεων

Ο συνολικός κύκλος εργασιών για το 2024 αυξήθηκε κατά 22%, φτάνοντας τα 61,3 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 50 εκατ. ευρώ – ένα «ταβάνι» που ιστορικά δύσκολα υπερβαίνουν ελληνικές εταιρείες καλλυντικών. Το 2023 ο αντίστοιχος τζίρος ανερχόταν σε 50,1 εκατ. ευρώ.

Στην ελληνική αγορά, η άνοδος στις πωλήσεις έφτασε το 9,2%. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου προήλθε από τις εξαγωγές, ιδίως στις χώρες όπου η εταιρεία διατηρεί θυγατρικές, όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία και η Βραζιλία, καθώς και από το ευρύτερο εξαγωγικό της δίκτυο σε αγορές όπως η Ρουμανία, η Τσεχία, η Νορβηγία και η Αυστραλία.

Εντυπωσιακή άνοδος εξαγωγών

Οι εξαγωγές παρουσίασαν σημαντική άνοδο:

  • Αυστραλία: +18,4%
  • Ανατολική Ευρώπη: +95,3%
  • Γαλλία (θυγατρική): +5,7%
  • Γερμανία (θυγατρική): +10,4%
  • Βραζιλία (θυγατρική): +69,6%

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η επίδοση της KORRES USA, με τις πωλήσεις να ενισχύονται κατά 10,3% και ταυτόχρονα την κερδοφορία να βελτιώνεται κατά 11,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Βελτιωμένα λειτουργικά μεγέθη

Το μικτό κέρδος της εταιρείας αυξήθηκε από 27,2 εκατ. ευρώ το 2023 στα 34,1 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας άνοδο 25%. Το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε επίσης σημαντικά και διαμορφώθηκε στο 55,73%, έναντι 54,35% την προηγούμενη χρονιά. Αυτή η θετική μεταβολή αποδίδεται τόσο στην αύξηση πωλήσεων, όσο και στην εστίαση σε προϊόντα υψηλότερης απόδοσης, περιορισμό των προωθητικών ενεργειών, καλύτερο σχεδιασμό επικοινωνιακών καμπανιών και βελτίωση της κερδοφορίας στην ελληνική αγορά.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA (Adjusted EBITDA, χωρίς να υπολογίζονται κόστη αναδιοργάνωσης και λοιπές απομειώσεις) ανήλθαν στα 10,7 εκατ. ευρώ από 7,1 εκατ. ευρώ το 2023 – αύξηση 51,15%. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες σχετικά με τα έξοδα αναδιοργάνωσης δεν έχουν διευκρινιστεί επαρκώς από την πλευρά της διοίκησης.

Το EBITDA ανήλθε σε 8,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 56,30% από τα 5,4 εκατ. ευρώ του 2023. Η ενίσχυση αυτή προήλθε από την αύξηση των πωλήσεων, τη βελτίωση των περιθωρίων και τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών.

Παραμένει ζημιογόνος

Παρά τις σημαντικές λειτουργικές βελτιώσεις, η Κορρές συνέχισε να καταγράφει ζημιές. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στα -2,1 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα πάντως σε σχέση με τα -5,1 εκατ. ευρώ του 2023. Αντίστοιχα, οι καθαρές ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,042 εκατ. ευρώ, σχεδόν στο μισό σε σχέση με τις ζημιές των 4,1 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους.

Θετική ταμειακή ροή

Παρά τις ζημίες, οι λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας ήταν θετικές, στα 5,9 εκατ. ευρώ, δείγμα της βελτιωμένης διαχείρισης και της ενίσχυσης των λειτουργικών της δραστηριοτήτων.

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