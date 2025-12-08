Ασφυκτική πίεση των ΗΠΑ στην Ουκρανία να εγκαταλείψει το Ντονμπάς

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχουν κολλήσει σε ένα βασικό ζήτημα: πώς να εξαναγκαστεί η Ουκρανία να παραχωρήσει αυτό που το Κρεμλίνο δεν κατάφερε να κατακτήσει κατά τη διάρκεια του πολέμου – ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς.

«Στο θέμα των εδαφών, οι Αμερικανοί είναι απλοϊκοί: η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει εδάφη, και οι Αμερικανοί συνεχίζουν να σκέφτονται πώς να το πετύχουν», δήλωσε ένας υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος που γνωρίζει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, μιλώντας υπό την προϋπόθεση ανωνυμίας στο Politico.

«Οι Αμερικανοί επιμένουν ότι η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει το Ντονμπάς… με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η Ουκρανία έχει επιμείνει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να παγώσει τον πόλεμο στις σημερινές γραμμές. Προς το παρόν, περίπου το 30% του Ντονμπάς παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

«Γενικά, η πιο ρεαλιστική επιλογή είναι να μείνουμε εκεί που βρισκόμαστε. Αλλά οι Ρώσοι πιέζουν το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη», είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πιέζουν την Ουκρανία να συμφωνήσει γρήγορα, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται για άλλη μια φορά ορατά εκνευρισμένος με το Κίεβο.

«Η Ρωσία, υποθέτω, θα προτιμούσε να έχει ολόκληρη τη χώρα αν το σκεφτεί κανείς. Αλλά η Ρωσία, πιστεύω, είναι εντάξει με αυτό [το αμερικανικό σχέδιο], αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ζελένσκι είναι εντάξει με αυτό. Ο λαός του το λατρεύει, αλλά ο ίδιος δεν το έχει διαβάσει», είπε ο Τραμπ στο κόκκινο χαλί των βραβείων του Kennedy Center στην Ουάσινγκτον, την Κυριακή.

Ο Ζελένσκι δεν έχει σχολιάσει τις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ, αλλά δήλωσε στο Bloomberg ότι οι ΗΠΑ και η Ουκρανία δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά την ανατολική Ουκρανία. Το Κίεβο προσπαθεί να εξηγήσει στις ΗΠΑ ότι το να δώσει στον Βλαντίμιρ Πούτιν αυτό που δεν κατάφερε να κερδίσει σε περισσότερα από τρία χρόνια πολέμου, θα τον ενθαρρύνει να πάρει κι άλλα. Επιπλέον, αισθάνεται πιεσμένο από την ταχύτητα με την οποία θέλουν οι Αμερικανοί να προχωρήσουν.

«Ίσως ο Τραμπ να θέλει επίσης να γίνει γρήγορα, έτσι η ομάδα του αναγκάζεται να του εξηγήσει ότι δεν φταίνε αυτοί για το ότι δεν προχωρά τόσο γρήγορα όσο θα ήθελε», είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα πάρει το Ντονμπάς ούτως ή άλλως. Ωστόσο, η Ουκρανία πιστεύει πως η παραχώρηση του υπόλοιπου 30% της περιοχής του Ντονέτσκ —που περιλαμβάνει τις πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, με συνολικό πληθυσμό άνω των 100.000— θα επέτρεπε στον Πούτιν να εισβάλει στις περιφέρειες Δνιπροπετρόβσκ, Ζαπορίζια και Χάρκοβο, όπως είχε δηλώσει ο Ζελένσκι νωρίτερα φέτος.

Τον Αύγουστο, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ρωσία θα χρειαζόταν περίπου τέσσερα χρόνια για να καταλάβει πλήρως το Ντονμπάς.

«Επομένως, είναι σημαντικό πώς θα συμπεριφερθεί η Αμερική — ως μεσολαβητής ή αν θα κλίνει προς τους Ρώσους;» είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία αναμένει επίσης σαφήνεια σχετικά με το ποιες εγγυήσεις ασφαλείας είναι έτοιμες να παράσχουν οι ΗΠΑ.

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