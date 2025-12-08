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Ιαπωνία: Σεισμός 7,6 Ρίχτερ – Προειδοποίηση για τσουνάμι
Ειδήσεις
16:44 - 08 Δεκ 2025

Ιαπωνία: Σεισμός 7,6 Ρίχτερ – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Reporter.gr Newsroom
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Σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοικτά των βόρειων ακτών της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Σημειώνεται πως σε σχέση με την εκτίμηση από το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) υπάρχει μικρή απόκλειση, καθώς εκτιμάται ότι η δόνηση είχε μέγεθος 7,6 βαθμών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο 73 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Misawa, ενώ το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 45-50 χλμ.

Προειδοποίηση για τσουνάμι

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων.

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