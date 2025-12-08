Ιαπωνία: Σεισμός 7,6 Ρίχτερ – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σημειώνεται πως σε σχέση με την εκτίμηση από το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) υπάρχει μικρή απόκλειση, καθώς εκτιμάται ότι η δόνηση είχε μέγεθος 7,6 βαθμών.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο 73 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Misawa, ενώ το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 45-50 χλμ.
#Earthquake (#地震) possibly felt 2 min 6 sec ago in #Japan. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) December 8, 2025
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/zDW3QX00Hh
Προειδοποίηση για τσουνάμι
Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων.