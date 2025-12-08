Έφοδος της Αστυνομίας Ισραήλ στα γραφεία της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ – Κατέβασαν τη σημαία του ΟΗΕ

Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες και τους απογόνους τους, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα (8/12) σύμφωνα με τον επικεφαλής του οργανισμού.

Οι αστυνομικοί κατέβασαν τη σημαία του ΟΗΕ από τον ιστό του συγκροτήματος και την αντικατέστησαν με ισραηλινή σημαία, όπως δήλωσε ο Γενικός Επίτροπος της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρίνι.

Ο ίδιος κατηγορεί το Ισραήλ για «κατάφωρη περιφρόνηση» προς την υποχρέωσή του, ως κράτους μέλους του ΟΗΕ, να σέβεται το απαραβίαστο των εγκαταστάσεων του Οργανισμού.

Μιλώντας στη Haaretz, η αστυνομία υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις για να πραγματοποιήσουν κατάσχεση λόγω ανεξόφλητων οφειλών της υπηρεσίας. Σύμφωνα με την Israel Hayom, η UNRWA δεν είχε καταβάλει τον δημοτικό φόρο ακινήτων, ο οποίος είχε φτάσει τα 11,5 εκατ. NIS (περίπου 3,5 εκατ. δολάρια).

Η έφοδος έρχεται μετά την ψήφιση από την Κνεσέτ δύο νόμων στα τέλη Οκτωβρίου 2024 που απαγορεύουν στη UNRWA να δραστηριοποιείται εντός του ισραηλινού εδάφους, αν και ο νόμος τέθηκε σε ισχύ μόλις στις αρχές του έτους. Παρά την απαγόρευση, οι υπηρεσίες της UNRWA—συμπεριλαμβανομένων σχολείων, υγειονομικής περίθαλψης και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών—συνεχίζονταν με δυσκολία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Το συγκρότημα «διατηρεί το καθεστώς των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ, απαραβίαστο από οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης» ανεξαρτήτως της απαγόρευσης της υπηρεσίας, αναφέρει ο ΟΗΕ σε ανακοίνωσή του καταγγέλλοντας τη σημερινή έφοδο, υποστηρίζοντας ότι αυτή παραβιάζει τη Σύμβαση περί Προνομίων και Ασυλιών του ΟΗΕ, στην οποία το Ισραήλ είναι συμβαλλόμενο μέρος.