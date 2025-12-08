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Νέες αιχμές Τραμπ κατά Ζελένσκι: Είμαι απογοητευμένος – Δεν έχει διαβάσει ακόμα το σχέδιο
Ειδήσεις
09:59 - 08 Δεκ 2025

Νέες αιχμές Τραμπ κατά Ζελένσκι: Είμαι απογοητευμένος – Δεν έχει διαβάσει ακόμα το σχέδιο

Reporter.gr Newsroom
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Απογοητευμένος δήλωσε χθες (Κυριακή 7/12) ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Ουκρανό ομόλογό του, καθώς – όπως είπε – ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει ακόμη την πρόταση του Λευκού Οίκου για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.  

«Αυτό εξυπηρετεί τη Ρωσία, ξέρετε νομίζω πως η Ρωσία θα προτιμούσε να πάρει όλη τη χώρα», αλλά «δεν είμαι σίγουρος πως εξυπηρετεί τον Ζελένσκι», είπε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα σχόλια του Τραμο έγιναν ενώ λίγε ώρες προηγουμένως είχαν ολοκληρωθεί οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών στο Μαϊάμι, σχετικά με μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, από τις οποίες οι Ουκρανοί φαίνεται πως βγήκαν πιο προβληματισμένοι σχετικά με τα εδαφικά ζητήματα και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Η μαραθώνια συνάντηση στο Μαϊάμι ξεκίνησε την Πέμπτη μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και των Ουκρανών αξιωματούχων Ρουστέμ Ούμεροφ και Αντρίι Χνάτοφ.

Μετά από τρεις ημέρες συνομιλιών, «παραμένουν δύσκολα ζητήματα», δήλωσε το Σάββατο (7/12) η πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Όλγα Στεφανίσινα, «αλλά και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να εργάζονται για τη διαμόρφωση ρεαλιστικών και αποδεκτών λύσεων».

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια «μακρά» και «εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Βίτκοφ και τον Κούσνερ, καθώς και με την ουκρανική αντιπροσωπεία του στο Μαϊάμι. «Καλύψαμε πολλές πτυχές και εξετάσαμε βασικά σημεία που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν τον τερματισμό της αιματοχυσίας και την εξάλειψη της απειλής μιας νέας ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα και τις μορφές συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες», σημείωσε.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον κίνδυνο η Ρωσία «να μην τηρήσει τις υποσχέσεις της, όπως έχει συμβεί επανειλημμένα στο παρελθόν», ενώ δήλωσε πως αναμένει μία δια ζώσης συνάντηση με τους Ουκρανούς διαπραγματευτές, αφού – όπως είπε – «δεν μπορούν όλα να συζητηθούν από το τηλέφωνο».

Σημειώνεται πως σήμερα (8/12) η ειρήνη και οι εγγυήσεις ασφαλείας θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ζελένσκι με τους ηγέτες της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας στο Λονδίνο.

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