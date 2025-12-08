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Ζελένσκι: Ανοιχτό το μέλλον του Ντονμπάς – Θέλουμε ξεχωριστή συμφωνία για δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας
Ειδήσεις
13:47 - 08 Δεκ 2025

Ζελένσκι: Ανοιχτό το μέλλον του Ντονμπάς – Θέλουμε ξεχωριστή συμφωνία για δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε του συνέντευξη στο Bloomberg τη Δευτέρα (8/12) ότι οι διαπραγματευτές που συζητούν το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο παραμένουν διχασμένοι σχετικά με το εδαφικό ζήτημα.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο το Κίεβο χειρίζεται τη συμφωνία. «Μιλήσαμε στον πρόεδρο Πούτιν, μιλήσαμε με Ουκρανούς ηγέτες - ιδίως τον Ζελένσκι - και πρέπει να πω ότι είμαι λιγάκι απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει ακόμη διαβάσει την πρόταση» της αμερικανικής κυβέρνησης για να υπάρξει διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, είπε ο Τραμπ ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Το αμερικανικό σχέδιο απαιτεί περαιτέρω συζήτηση σχετικά με μια σειρά «ευαίσθητων ζητημάτων», συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφαλείας για τη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο και του ελέγχου των ανατολικών περιοχών, δήλωσε ο Ζελένσκι στην συνέντευξή του. Ο Ουκρανός ηγέτης υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την περιοχή του Ντονμπάς της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

«Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ουκρανία – και δεν έχουμε μια ενιαία άποψη για το Ντονμπάς», συμπλήρωσε ο Ουκρανικός πρόεδρος.. Επισήμανε επίσης ότι το Κίεβο πιέζει για μια ξεχωριστή συμφωνία σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς συμμάχους, κυρίως τις ΗΠΑ.

«Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο εγώ - και όλοι οι Ουκρανοί - θέλουμε να λάβουμε απάντηση: Αν η Ρωσία ξεκινήσει ξανά τον πόλεμο, τι θα κάνουν οι εταίροι μας;», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα συναντηθεί εντός της ημέρας (8/12) στις Βρυξέλλες με τον γενικό γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε, όπως και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε το NATO.

Προηγουμένως ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντήσει στο Λονδίνο τους Ευρωπαίους συμμάχους του, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dessplw31c09?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 14:10
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