Καταρρέουν οι τιμές της πατάτας στην Ευρώπη λόγω υπερπαραγωγής

Ύστερα από διαδοχικές ιδιαίτερα αποδοτικές χρονιές, η ευρωπαϊκή αγορά πατάτας βρίσκεται αντιμέτωπη με φαινόμενα έντονης υπερπαραγωγής, τα οποία έχουν οδηγήσει σε κατακόρυφη υποχώρηση των τιμών, πλήττοντας πρωτίστως τους ίδιους τους παραγωγούς.

Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, το Δίκτυο Βορειοδυτικοευρωπαίων Καλλιεργητών Πατάτας (NEPG), στο οποίο συμμετέχουν η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η αυξημένη παραγωγή στη Γηραιά Ήπειρο.

Στις τέσσερις αυτές χώρες, οι οποίες καλύπτουν περίπου τα δύο τρίτα της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής, η συγκομιδή του 2025 ανήλθε στους 30 εκατομμύρια τόνους πατάτας, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Στο Βέλγιο, η δυσαρέσκεια των αγροτών εκδηλώθηκε και με κινητοποιήσεις, καθώς παραγωγοί μοίρασαν φυλλάδια και πατάτες σε αυτοκινητόδρομο της Φλάνδρας, διαμαρτυρόμενοι τόσο για τη συνεχιζόμενη πτώση των τιμών όσο και για την αποδυνάμωση της εγχώριας αγοράς, την οποία αποδίδουν στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως επισημαίνει ο Φρανσουά-Ξαβιέ Μπρουτέν, διευθυντής οικονομικών υποθέσεων του CNIPT, του γαλλικού συνδέσμου εμπορίας πατάτας και ενός από τους μεγαλύτερους εξαγωγικούς φορείς παγκοσμίως, «ο κλάδος στην Ευρώπη περνά φέτος μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, με βασικό πρόβλημα την ανισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο σύνθετη είναι το γεγονός ότι η αυξημένη παραγωγή καταγράφεται ταυτόχρονα σε όλες τις μεγάλες χώρες καλλιέργειας. Η Γερμανία, που αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό πατάτας στην Ευρώπη, σημείωσε την καλύτερη συγκομιδή των τελευταίων 25 ετών, ενώ στη Γαλλία οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξήθηκαν κατά 10%.

Ανταγωνισμός από τρίτες χώρες

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί κάνουν λόγο για εντεινόμενο ανταγωνισμό από εισαγόμενα μεταποιημένα προϊόντα πατάτας που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Αίγυπτος και η Τουρκία.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Κίνα και η Ινδία —οι δύο μεγαλύτεροι παραγωγοί πατάτας διεθνώς— έχουν πολλαπλασιάσει τις εξαγωγές κατεψυγμένων τηγανητών πατατών, την ώρα που οι ευρωπαϊκές εξαγωγές ακολουθούν αντίστροφη πορεία. Ενδεικτικό είναι ότι στο Βέλγιο, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα τηγανητής πατάτας παγκοσμίως, οι εξαγωγές μειώθηκαν έως και κατά 6%.

Πίεση στις τιμές

Οι συνέπειες για τους αγρότες είναι ιδιαίτερα βαριές, καθώς οι τιμές της πατάτας καταγράφουν ελεύθερη πτώση.

Στα τέλη του 2025, οι τιμές διαμορφώνονταν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, από 0,50 έως 4 ευρώ ανά 100 κιλά, ανάλογα με τη χώρα, σύμφωνα με το NEPG, το οποίο θέτει ανοιχτά το ερώτημα αν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν με ζημίες.

Στη Γαλλία, η Εθνική Ένωση Παραγωγών Πατάτας (UNPT) κάνει λόγο για μείωση κατά 25% στις τιμές των συμβολαίων που προσφέρονται στους παραγωγούς.

Ειδικότερα, η τιμή ανά τόνο της ποικιλίας «Fontane», μίας από τις βασικές καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τηγανητής πατάτας, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί γύρω στα 130 ευρώ το 2026, έναντι 180 ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με την UNPT, αυτή η εξέλιξη ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό των καλλιεργούμενων εκτάσεων το επόμενο διάστημα.