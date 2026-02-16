Διακήρυξη 70 ΜΚΟ κατά του ευρωπαϊκού σχεδίου μεταρρύθμισης του μεταναστευτικού
Ειδήσεις
17:47 - 16 Φεβ 2026

Διακήρυξη 70 ΜΚΟ κατά του ευρωπαϊκού σχεδίου μεταρρύθμισης του μεταναστευτικού

Reporter.gr Newsroom
Πάνω από 70 μη κυβερνητικές οργανώσεις εξέφρασαν σήμερα τη σφοδρή αντίθεσή τους στο σχέδιο μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού μεταναστευτικού συστήματος που βρίσκεται υπό εξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγκρίνοντάς το με την πολιτική της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE.

Στην κοινή τους διακήρυξη, οι ΜΚΟ τονίζουν ότι «η απειλή είναι πραγματική και άμεση» και καλούν τους Ευρωπαίους νομοθέτες να απορρίψουν την πρόταση. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει κυρίως τη δημιουργία «κέντρων επιστροφών» εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων για όσους δεν δικαιούνται άσυλο. Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις για όσους αρνούνται να εγκαταλείψουν την ΕΕ, όπως παρατεταμένη κράτηση ή κατάσχεση εγγράφων.

Οι οργανώσεις εκφράζουν φόβους ότι η εφαρμογή του σχεδίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε «αστυνομικές επιδρομές» και μέτρα «φυλετικού προφίλ», όπως αυτά που εφαρμόζει η ICE στις ΗΠΑ. «Δεν είναι αποδεκτό να καταδικάζουμε τις πρακτικές της ICE στην Αμερική και ταυτόχρονα να τις εισάγουμε στην Ευρώπη», δήλωσε η Μισέλ ΛεΒουά της PICUM, που στηρίζει άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Στη διακήρυξη συμμετέχουν επίσης οι οργανώσεις Γιατροί του Κόσμου και Sea-Watch.

Οι Βρυξέλλες απάντησαν στις επικρίσεις, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα θα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών και ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών υποστηρίζει την εφαρμογή τους.

