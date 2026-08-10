Ο Πλεύρης αποθεώνει τον Τραμπ και ο πλανητάρχης τον… κοινοποιεί

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξή του στο Breitbart που αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Αμερικανό πρόεδρο και υποστήριξε ότι η επιστροφή του στον Λευκό Οίκο έχει επηρεάσει τη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες υιοθετούν αυστηρότερη στάση απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση, ενώ παρουσίασε την Ελλάδα ως χώρα με ήδη αυστηρή πολιτική και στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ στο ζήτημα του ασύλου.

Παράλληλα, ξενάγησε το Breitbart στο επιχειρησιακό κέντρο «Κένταυρος», όπου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο δομές φιλοξενίας μεταναστών σε όλη τη χώρα. Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη μεταναστευτική κρίση του 2015, αντιπαραβάλλοντάς την με τη σημερινή πολιτική της κυβέρνησης.

Η συνέντευξη απέκτησε ευρύτερη δημοσιότητα μετά την αναδημοσίευσή της από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Η κίνηση του Αμερικανού προέδρου ανέδειξε διεθνώς τις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού και τη σύγκλιση Αθήνας και Ουάσιγκτον στην προσέγγιση του μεταναστευτικού.