Αντιμεταναστευτική συμμαχία Μελόνι – Φρέντερικσεν με οδηγό τη «χριστιανική κληρονομιά»

«Οι μετανάστες πρέπει να ακολουθούν τις ευρωπαϊκές αξίες και να ενσωματώνονται». Αυτό υποστηρίζουν σε κοινή δήλωσή τους η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η Δανή ομόλογός της Μέτε Φρεντέρικσεν, σε μια πολιτική σύμπραξη που συνεχίζει να γεφυρώνει—τουλάχιστον στο μεταναστευτικό— την ευρωπαϊκή Δεξιά με τη σοσιαλδημοκρατία.

Η κοινή δήλωση, που δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα στα ιταλικά και τα δανικά στους προσωπικούς λογαριασμούς των δύο πρωθυπουργών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιχειρεί να παρουσιάσει τη συνεργασία τους ως μια πολιτική πρόταση που υπερβαίνει τις παραδοσιακές ιδεολογικές και γεωγραφικές διαχωριστικές γραμμές.

«Γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι απορούν με τη συνεργασία μας», γράφουν οι δύο ηγέτιδες. «Η μία ηγείται μιας μεγάλης χώρας στον Νότο, η άλλη μιας μικρής χώρας στον Βορρά. Μας ενώνει όμως η επιθυμία να προστατεύσουμε την Ευρώπη».

Μελόνι και Φρεντέρικσεν επικαλούνται την «χριστιανική πολιτιστική κληρονομιά» της Ευρώπης, την οποία, όπως υποστηρίζουν, επιθυμούν να προστατεύσουν. Παράλληλα, στέλνουν σαφές μήνυμα προς όσους μεταναστεύουν στις χώρες τους: όποιος επιθυμεί να κάνει την Ευρώπη πατρίδα του οφείλει να σέβεται τις ευρωπαϊκές αξίες και «να μην μας επιβάλλει έναν τρόπο ζωής που δεν θέλουμε».

«Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να προστατεύσουμε την Ευρώπη, τις κοινές μας αξίες και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής», αναφέρουν.

Οι δύο πρωθυπουργοί έχουν επανειλημμένα συμπέσει στις θέσεις τους για το μεταναστευτικό. Το 2025, Ιταλία και Δανία πρωτοστάτησαν σε προσπάθεια περιορισμού της επιρροής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση, μια πρωτοβουλία που συνέβαλε στη διαμόρφωση της Διακήρυξης του Κισινάου, την οποία υιοθέτησαν και τα 46 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στη νέα τους δήλωση, οι δύο ηγέτιδες πανηγυρίζουν ότι «μαζί έχουμε αλλάξει τις ισορροπίες» σε ό,τι αφορά τους αλλοδαπούς εγκληματίες, με αποτέλεσμα —όπως υποστηρίζουν – να πραγματοποιούνται πλέον περισσότερες απελάσεις.

«Οι απλοί άνθρωποι έχουν πληρώσει για πάρα πολλά χρόνια ένα υπερβολικά υψηλό τίμημα για την ανεξέλεγκτη μετανάστευση», σημειώνουν.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, Μελόνι και Φρεντέρικσεν κινήθηκαν και πάλι στην ίδια γραμμή, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αναστολής της συμμετοχής της Ισπανίας στη ζώνη Σένγκεν, μετά τις νέες εντάσεις που προκάλεσαν οι μεταναστευτικές ροές προς τη Θέουτα.

Η πολιτική γεωγραφία, λοιπόν, μπορεί να παραμένει διαφορετική — Ρώμη στον Νότο, Κοπεγχάγη στον Βορρά. Στο μεταναστευτικό, όμως, η απόσταση φαίνεται να έχει γίνει αισθητά μικρότερη.