Χωρίς ουσιαστική πρόοδο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρωσία-Ουκρανία – Εντάσεις και αιχμές
13:22 - 18 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη Γενεύη έληξαν απότομα και άδοξα την Τετάρτη (18/2), έπειτα από μόλις δύο ώρες, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι οι συζητήσεις ήταν «δύσκολες» και να κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιδιώκει σκόπιμα να καθυστερήσει την πρόοδο προς μια συμφωνία για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου.

Οι συνομιλίες, που πραγματοποιούνται στην Ελβετία με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, διεξάγονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί, δύο φορές τις τελευταίες ημέρες, ότι εναπόκειται στην Ουκρανία και στον Ζελένσκι να προβούν σε κινήσεις ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία των διαπραγματεύσεων.

«Οι χθεσινές συναντήσεις ήταν πράγματι δύσκολες και μπορούμε να πούμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρατείνει διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν ήδη να έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X την Τετάρτη (18/2), έπειτα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για τεταμένο κλίμα κατά την πρώτη ημέρα των συνομιλιών.

Λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις του, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti μετέδωσε ότι οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν. Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο λόμπι του ξενοδοχείου όπου διεξάγονταν οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη ότι θα ακολουθήσουν νέες συνομιλίες σύντομα, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία.

Σύμφωνα με το Reuters, Ουκρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες στη Γενεύη έληξαν, αναφέροντας ότι διήρκεσαν «περίπου δύο ώρες».

Ζελένσκι: Δεν πρέπει μόνο η Ουκρανία να αποδεχτεί συμβιβασμούς, αλλά και η Ρωσία

Σε συνέντευξή του στον αμερικανικό ιστότοπο Axios, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (17/2), ο Ζελένσκι φέρεται να δήλωσε ότι «δεν είναι δίκαιο» ο Τραμπ να καλεί δημοσίως την Ουκρανία —και όχι τη Ρωσία— να προχωρήσει σε παραχωρήσεις στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε επίσης ότι οποιοδήποτε σχέδιο θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που η Ρωσία δεν έχει καταλάβει στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς θα απορριπτόταν από τους Ουκρανούς σε περίπτωση δημοψηφίσματος. «Ελπίζω ότι πρόκειται απλώς για τακτική και όχι για οριστική απόφαση», φέρεται να είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους ότι «η Ουκρανία πρέπει να προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι όλο».

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν από την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής του 2022 στη σαφώς μικρότερη γειτονική χώρα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και πολλές ουκρανικές πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά έχουν καταστραφεί από τη σύγκρουση.

Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους.

Πολλά ερωτηματικά στα πρακτικά ζητήματα

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες της Τρίτης επικεντρώθηκαν σε «πρακτικά ζητήματα και στον μηχανισμό πιθανών αποφάσεων», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ωστόσο, ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλέστηκαν πηγή που χαρακτήρισε τις συνομιλίες της Τρίτης «πολύ τεταμένες», αναφέροντας ότι διήρκεσαν έξι ώρες σε διαφορετικά διμερή και τριμερή σχήματα.

Τα ουκρανικά κρατικά ομόλογα υποχώρησαν έως και 1,9 σεντς ανά δολάριο στις πρωινές συναλλαγές στην Ευρώπη, μετά τις πληροφορίες για στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις.

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, ο Ουμέροφ είχε μετριάσει τις προσδοκίες για σημαντική πρόοδο στη Γενεύη, δηλώνοντας ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία εργαζόταν «χωρίς υπερβολικές προσδοκίες».

Η συνάντηση στη Γενεύη ακολουθεί δύο γύρους συνομιλιών με αμερικανική μεσολάβηση στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν χωρίς ουσιαστική πρόοδο, καθώς οι δύο πλευρές παραμένουν πολύ μακριά σε βασικά ζητήματα, όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία.

Η Ρωσία κατέχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και τμημάτων της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς που καταλήφθηκαν πριν από τη γενικευμένη εισβολή του 2022. Οι πρόσφατες αεροπορικές επιθέσεις της σε ενεργειακές υποδομές έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανούς χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα εν μέσω σφοδρού χειμώνα.

