Ζελένσκι: Κατηγορεί τη Ρωσία για κωλυσιεργία στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Τετάρτη (18/2), ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι συνομιλίες της προηγούμενης ημέρας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές και υποστήριξε πως η ρωσική πλευρά επιδιώκει να καθυστερήσει μια διαδικασία που, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσε ήδη να βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.
«Οι χθεσινές συναντήσεις ήταν πράγματι δύσκολες και μπορούμε να πούμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν ήδη να έχουν ολοκληρωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Before the start of today's work of the delegations in Geneva, I held a meeting with the Ukrainian team.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 18, 2026
Yesterday there were meetings in different formats – both bilateral between Ukraine and the United States and multilateral formats. In particular, there were talks between… pic.twitter.com/h7lUq0Lypg