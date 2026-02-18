Ζελένσκι: Κατηγορεί τη Ρωσία για κωλυσιεργία στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιχειρεί να επιβραδύνει την πορεία των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρήνης, έπειτα από μια, όπως τη χαρακτήρισε, «δύσκολη» ημέρα επαφών στη Γενεύη την Τρίτη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Τετάρτη (18/2), ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι συνομιλίες της προηγούμενης ημέρας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές και υποστήριξε πως η ρωσική πλευρά επιδιώκει να καθυστερήσει μια διαδικασία που, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσε ήδη να βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.

«Οι χθεσινές συναντήσεις ήταν πράγματι δύσκολες και μπορούμε να πούμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν ήδη να έχουν ολοκληρωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.