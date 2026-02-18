Ουκρανία: Η μεγαλύτερη επανάκτηση εδαφών από το 2023 – Πώς το Starlink του Μασκ επηρέασε το μέτωπο

Η Ουκρανία ανακατέλαβε 201 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τη Ρωσία από την Τετάρτη έως και την Κυριακή της περασμένης εβδομάδας, εκμεταλλευόμενη τη διακοπή πρόσβασης των ρωσικών δυνάμεων στο σύστημα Starlink, σύμφωνα με ανάλυση του Agence France-Presse που βασίζεται σε δεδομένα του Institute for the Study of War (ISW).

Σύμφωνα με μετάδοση του Guardian, η ανακαταληφθείσα έκταση (78 τετραγωνικά μίλια) είναι σχεδόν αντίστοιχη με τα συνολικά ρωσικά κέρδη για ολόκληρο τον Δεκέμβριο και αποτελεί τη μεγαλύτερη εδαφική ανάκτηση του Κιέβου σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την αντεπίθεση του Ιουνίου 2023. Τα εδάφη που ανακτήθηκαν εντοπίζονται κυρίως ανατολικά της Ζαπορίζια, σε περιοχή όπου οι ρωσικές δυνάμεις είχαν σημειώσει σημαντική πρόοδο από τα μέσα του 2025. «Οι ουκρανικές αντεπιθέσεις πιθανότατα αξιοποιούν τον πρόσφατο αποκλεισμό της πρόσβασης των ρωσικών δυνάμεων στο Starlink, ο οποίος, σύμφωνα με Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ, προκαλεί προβλήματα στις επικοινωνίες και στη διοίκηση και έλεγχο στο πεδίο της μάχης», ανέφερε το ISW.

Ο ρόλος του Starlink

Στις 5 Φεβρουαρίου, στρατιωτικοί παρατηρητές κατέγραψαν διακοπές στη λειτουργία των κεραιών Starlink που χρησιμοποιούσε η Μόσχα στην πρώτη γραμμή, μετά τις ανακοινώσεις του Ίλον Μασκ περί «μέτρων» για τον τερματισμό της χρήσης της τεχνολογίας αυτής από το Κρεμλίνο, σύμφωνα με το AFP. Το Κίεβο υποστήριξε ότι ρωσικά drones αξιοποιούσαν το σύστημα ιδίως για να παρακάμπτουν τα ηλεκτρονικά συστήματα παρεμβολών και να πλήττουν στόχους με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Σημειώνεται ότι η χρήση του Starlink είχε απαγορευτεί το 2022 μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία από μέρους της Ρωσίας. Μάλιστα η χρήση του δορυφόρου περιλαμβανόταν στα πακέτα κυρώσεων. Ωστόσο η Μόσχα είχε βρει τρόπο ώστε να εξακολουθεί να εισάγει τον δορυφόρο μέσω άλλων οδών, παράνομα και χωρίς καταβολή χρημάτων. Το ζήτημα το έθεσε στην Space X ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας Μικάιλο Σιντόροφ, με την Space X να προχωρεί στην λύση της ακριβούς καταγραφής των λογισμικών που παρέχονται και να απενεργοποιεί τα παράνομα που βρίσκονται σε ρωσικά χέρια. Πρόκειται για ένα τεχνικά αρκετά πολύπλοκο εγχείρημα. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται η μεγάλη εξάρτηση των κρατών από τους λεγόμενους «Τεχνο-ολιγάρχες», καθώς οι πλατφόρμες και τα συστήματα που ελέγχουν αποδεικνύονται κομβικής σημασίας. Δε είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η δύναμη της τείνει να γίνεται ισχυρότερη από εκείνη των κρατών.

Η Ρωσία στοχεύει τις ενεργειακές υποδομές

Κατά τα άλλα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών διαπιστώνουν προετοιμασία νέων ρωσικών επιθέσεων κατά ενεργειακών στόχων, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. «Οι πληροφορίες δείχνουν ότι η Ρωσία προετοιμάζει περαιτέρω μαζικά πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι όλα τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας είναι κατάλληλα διαμορφωμένα», δήλωσε στο βραδινό του διάγγελμα. Πρόσθεσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις «εξελίσσονται διαρκώς», με συνδυασμένη χρήση drones και πυραύλων, απαιτώντας «ειδική άμυνα και στήριξη από τους εταίρους».

Τέλος, σημειώνεται ότι οι απώλειες αμάχων στην Ουκρανία από βομβαρδισμούς αυξήθηκαν κατά 26% το 2025, αντανακλώντας την εντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων κατά πόλεων και υποδομών, σύμφωνα με τη διεθνή οργάνωση παρακολούθησης συγκρούσεων Action on Armed Violence (AOAV). Συγκεκριμένα, 2.248 άμαχοι φέρονται να σκοτώθηκαν και 12.493 να τραυματίστηκαν από εκρηκτική βία στην Ουκρανία, βάσει αγγλόφωνων αναφορών, ενώ αυξήθηκε σημαντικά και ο αριθμός θυμάτων ανά περιστατικό. Κατά μέσο όρο, 4,8 άμαχοι σκοτώνονταν ή τραυματίζονταν σε κάθε πλήγμα — ποσοστό αυξημένο κατά 33% σε σχέση με το 2024 — με τη φονικότερη επίθεση να καταγράφεται στο Ντνίπρο στις 24 Ιουνίου.