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Ρωσία: Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ έδειξε ξανά το αληθινό του πρόσωπο
Ειδήσεις
12:13 - 28 Φεβ 2026

Ρωσία: Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ έδειξε ξανά το αληθινό του πρόσωπο

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρή ήταν η αντίδραση της Μόσχας μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν που είναι στενός σύμμαχος της Ρωσίας.  

Ο «ειρηνοποιός» (σ.σ.: Τραμπ) έδειξε ξανά το αληθινό του πρόσωπο, τόνισε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

«Όλες οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήταν μια συγκάλυψη. Κανείς δεν αμφέβαλλε. Κανείς δεν ήθελε πραγματικά να διαπραγματευτεί τίποτα» σχολίασε ο Μεντβέντεφ μέσω Telegram.

«Το ερώτημα είναι ποιος έχει την υπομονή να περιμένει το άδοξο τέλος του εχθρού του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μόνο 249 ετών. Η Περσική Αυτοκρατορία ιδρύθηκε πριν από 2.500 χρόνια. Θα δούμε σε 100 χρόνια...», προσέθεσε ο ίδιος.

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