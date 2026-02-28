Τραμπ: Μπορεί να χαθούν ζωές γενναίων Αμερικανών, αλλά θα διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε και επίσημα τον πόλεμο κατά του Ιράν με δήλωσή του, στην οποία τονίζει πως οι επιθέσεις στοχεύουν στην «εξάλειψη των επικείμενων απειλών από το ιρανικό καθεστώς».

Ο Τραμπ έκανε τη δήλωση λίγες ώρες μετά την έναρξη των επιθέσεων που πραγματοποιούν από κοινού ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Truth Social:

«Πριν από λίγο, ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε μια μεγάλη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν. Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας ττις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς, μια μοχθηρή ομάδα πολύ σκληρών, τρομερών ανθρώπων».

«Θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, θα καταστρέψουμε τους πυραύλους του, θα συντρίψουμε το ναυτικό του Ιράν», πρόσθεσε.

{https://x.com/realDonaldTrump/status/2027651077865157033}

Απηύθυνε επίσης μήνυμα προς τους Φρουρούς της Επανάστασης αναφέροντας πως αν παραδόσουν τα όπλα τους θα τύχουν απόλυτης ασυλίας ενώ προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι στην διάρκεια των επιχειρήσεων θα μπορούσαν να υπάρξουν και απώλειες.