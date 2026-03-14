ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άμστερνταμ: Ισλαμιστική εξτρεμιστική οργάνωση ανέλαβε την έκρηξη στο εβραϊκό σχολείο
Ειδήσεις
16:02 - 14 Μαρ 2026

Άμστερνταμ: Ισλαμιστική εξτρεμιστική οργάνωση ανέλαβε την έκρηξη στο εβραϊκό σχολείο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ισλαμιστική εξτρεμιστική οργάνωση Ashab Al Yamim ανακοίνωσε ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ. Η οργάνωση δημοσιοποίησε μάλιστα βίντεο, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η στιγμή της πυροδότησης του εκρηκτικού μηχανισμού.    

Έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ, προκαλώντας υλικές ζημιές στο κτίριο, σύμφωνα με δημοσιεύματα ολλανδικών μέσων ενημέρωσης.

Η δήμαρχος του Άμστερνταμ, Φέμκε Χαλσέμα, χαρακτήρισε την ενέργεια «σκόπιμη και στοχευμένη» κατά της εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Όπως ανέφερε, από την έκρηξη προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στο κτίριο του σχολείου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί ή θύματα.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν γρήγορα την κατάσταση υπό έλεγχο, με αποτέλεσμα οι ζημιές στο σχολικό συγκρότημα να είναι περιορισμένες.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα εβραϊκά σχολεία, συναγωγές και άλλοι θεσμοί της εβραϊκής κοινότητας διεθνώς έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, στον απόηχο των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν τον προηγούμενο μήνα.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από παρόμοια επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό έξω από συναγωγή στη Ρότερνταμ. Η έκρηξη είχε προκαλέσει μικρής έκτασης πυρκαγιά και υλικές ζημιές, ενώ η ολλανδική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων υπόπτων.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/03/2026 - 16:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έκρηξη θαλάσσιου drone στην Κωνστάντζα: Ανάληψη ευθύνης από την Ουκρανία και συναγερμός στο ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Έκρηξη θαλάσσιου drone στην Κωνστάντζα: Ανάληψη ευθύνης από την Ουκρανία και συναγερμός στο ΝΑΤΟ

Βριλήσσια: Ανατίναξαν ΑΤΜ και άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα
Ειδήσεις

Βριλήσσια: Ανατίναξαν ΑΤΜ και άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες
Ειδήσεις

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν: Ασφαλές το πλήρωμα, διαρροή καυσίμων στη θάλασσα
Ναυτιλία

Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν: Ασφαλές το πλήρωμα, διαρροή καυσίμων στη θάλασσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
19/06/2026 - 08:07

KIEFER: Η ελληνική εταιρεία που συνδέει την Πράσινη Ενέργεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Ρομποτική

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 08:04

Leonardo Mediterranean: Εγκαινιάζει το NALU Latchi, ύψους €87 εκατ. στην Κύπρο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 08:00

Η συμφωνία του Τραμπ παρακάμπτει βασικούς λόγους για τους οποίους κήρυξε τον πόλεμο στο Ιράν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 07:55

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Τι πήρε και τι έδωσε ο Τραμπ – Σύγκριση με τη συμφωνία Ομπάμα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
19/06/2026 - 07:53

ΝΟΥΝΟΥ: Λανσάρει το νέο Protein Cheese στην κατηγορία του κίτρινου τυριού

Ναυτιλία
19/06/2026 - 07:47

Ηλιόπουλος, Παναγιωτάκης, Στεφάνου: Οι τρεις πρωταγωνιστές της ακτοπλοϊκής αναμέτρησης στις Κυκλάδες

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 05:06

Μόνοι τους ρωτούν, μόνοι τους απαντούν

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 23:29

Ισχυρό rebound στη Wall Street με οδηγό την τεχνολογία

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 23:04

SpaceX: Στα σκαριά έκδοση ομολόγου άνω των $20 δισ. μετά την ιστορική IPO

Magazino
18/06/2026 - 22:43

Ο Chris Isaak μάγεψε τον Λυκαβηττό με μια συναυλία βγαλμένη από όνειρο

Ειδήσεις
18/06/2026 - 22:41

Κονγκό: Πάνω από 200 νεκροί από τον Έμπολα σε ένα μήνα

Ειδήσεις
18/06/2026 - 22:22

Ο Βανς καταδικάζει την αντίδραση του Ισραήλ στη συμφωνία με το Ιράν: Ο Τραμπ είναι ο μόνος που σας συμπαθεί!

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18/06/2026 - 22:19

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτική επάρκεια

Υγεία
18/06/2026 - 22:00

Πώς να ενισχύσετε τον αλφαβητισμό και την κατανόηση σε παιδιά με αυτισμό

Ειδήσεις
18/06/2026 - 21:56

Άγκυρα: Συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας – «Τετελεσμένα δεν θα γίνουν ανεκτά» στα Κατεχόμενα

Πολιτική
18/06/2026 - 21:32

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι με αναφορά στο ουκρανικό drone της Λευκάδας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 21:19

Χαμενεΐ: Ενέκρινα τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, παρότι είχα άλλη άποψη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 21:04

Νέα δεδομένα για το διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν «μίλησαν» τα εργαστηριακά αποτελέσματα

Magazino
18/06/2026 - 21:00

Απίστευτα facts για τη Γη – Πώς θα ξετρελάνετε τα παιδιά

Ειδήσεις
18/06/2026 - 20:44

ΗΠΑ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν

Ειδήσεις
18/06/2026 - 20:32

Βανς κατά Ισραήλ: Δεν μπορείτε απλώς να σκοτώνετε – Η συμφωνία πρέπει να γίνει σεβαστή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/06/2026 - 20:09

S&P Global Ratings: Αναβάθμιση της ΔΕΗ σε «BB» με σταθερό outlook

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 19:59

Citi, JP Morgan και Barclays «ψηφίζουν» τις ευρωπαϊκές μετοχές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
18/06/2026 - 19:29

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Προτεραιότητα η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 19:22

Οκτώ μουσουλμανικές χώρες κατηγορούν το Ισραήλ για εμπρησμούς τζαμιών στη Δυτική Όχθη

Ανακοινώσεις
18/06/2026 - 19:05

Alter Ego Media: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή στους μετόχους

Ειδήσεις
18/06/2026 - 18:54

Κιβωτός του Κόσμου: Σε δίκη για οικονομικές ατασθαλίες ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα

Τεχνολογία
18/06/2026 - 18:45

Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημόσια Διοίκηση: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή «μαζί» για ένα ψηφιακό μέλλον

Ειδήσεις
18/06/2026 - 18:34

ΒΒC: Άκυρη η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη

Πολιτική
18/06/2026 - 18:22

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός οφείλει να διεκδικήσει ρήτρα για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ