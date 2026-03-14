Άμστερνταμ: Ισλαμιστική εξτρεμιστική οργάνωση ανέλαβε την έκρηξη στο εβραϊκό σχολείο

Η ισλαμιστική εξτρεμιστική οργάνωση Ashab Al Yamim ανακοίνωσε ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ. Η οργάνωση δημοσιοποίησε μάλιστα βίντεο, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η στιγμή της πυροδότησης του εκρηκτικού μηχανισμού.

Έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ, προκαλώντας υλικές ζημιές στο κτίριο, σύμφωνα με δημοσιεύματα ολλανδικών μέσων ενημέρωσης.

Η δήμαρχος του Άμστερνταμ, Φέμκε Χαλσέμα, χαρακτήρισε την ενέργεια «σκόπιμη και στοχευμένη» κατά της εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Όπως ανέφερε, από την έκρηξη προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στο κτίριο του σχολείου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί ή θύματα.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν γρήγορα την κατάσταση υπό έλεγχο, με αποτέλεσμα οι ζημιές στο σχολικό συγκρότημα να είναι περιορισμένες.

The Islamic Movement of the Companions of the Right has claimed a fourth attack on a Jewish site in Europe this week.



According to a video released a short time ago, the group targeted a synagogue in Amsterdam with an incendiary device on Saturday March 14. pic.twitter.com/h3E6isG0vp March 14, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα εβραϊκά σχολεία, συναγωγές και άλλοι θεσμοί της εβραϊκής κοινότητας διεθνώς έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, στον απόηχο των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν τον προηγούμενο μήνα.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από παρόμοια επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό έξω από συναγωγή στη Ρότερνταμ. Η έκρηξη είχε προκαλέσει μικρής έκτασης πυρκαγιά και υλικές ζημιές, ενώ η ολλανδική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων υπόπτων.