ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες
Ειδήσεις
15:10 - 13 Αυγ 2026

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε εγκατάσταση στο λιμάνι του Ρότερνταμ.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε εταιρεία στην οδό Moezelweg, στην περιοχή Europoort, σύμφωνα με τον περιφερειακό σταθμό Rijnmond. Η αστυνομία ανέφερε ότι προς το παρόν δεν διαθέτει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Στο σημείο έσπευσαν έξι ασθενοφόρα, ελικόπτερο-ασθενοφόρο και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το Rijnmond, στο σημείο εργαζόταν συνεργείο συντήρησης, το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες σε αγωγούς. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάτι ενδέχεται να πήγε στραβά κατά τη διαδικασία αποσύνδεσης των σωληνώσεων.

Ίχνη της έκρηξης ήταν ορατά σε δεξαμενή αποθήκευσης, ανέφερε ο ολλανδικός σταθμός.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από διακοπή ρεύματος που προκάλεσε την παύση λειτουργίας συστημάτων στο διυλιστήριο της Esso στην Botlekweg. Μεγάλη φλόγα και μαύρος καπνός ήταν ορατά πάνω από το λιμάνι, καθώς πραγματοποιούνταν εκκένωση αερίου από αγωγούς.

Η αρμόδια Αρχή Ασφάλειας Ρότερνταμ-Ράινμοντ ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/08/2026 - 17:49
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου
Ειδήσεις

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

Έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων: Από 18 Αυγούστου οι εγγραφές για ιδιώτες
Οικονομία

Έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων: Από 18 Αυγούστου οι εγγραφές για ιδιώτες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιταλία: Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη
Ειδήσεις

Ιταλία: Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη

Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για έκρηξη σε μετασχηματιστή
Ειδήσεις

Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για έκρηξη σε μετασχηματιστή

ΟΛΘ Α.Ε.: Νέα επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό - Παρέλαβε οκτώ νέα υβριδικά Straddle Carriers
Ναυτιλία

ΟΛΘ Α.Ε.: Νέα επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό - Παρέλαβε οκτώ νέα υβριδικά Straddle Carriers

UKMTO: Αναφορά για έκρηξη κοντά σε πλοίο στα ανοιχτά του Άντεν
Ειδήσεις

UKMTO: Αναφορά για έκρηξη κοντά σε πλοίο στα ανοιχτά του Άντεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 18:23

Ιταλία: Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη

Πολιτική
13/08/2026 - 18:10

Το υπουργείο Παιδείας για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος

Πολιτική
13/08/2026 - 18:04

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 17:39

Θερινή ραστώνη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με οριακές διακυμάνσεις - Τα ΕΛΠΕ το... βιολί τους

Ναυτιλία
13/08/2026 - 17:26

Qualco: Συμφωνία με Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Olympic Marine για ανάπτυξη θαλάσσιων drones

Ειδήσεις
13/08/2026 - 17:23

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 17:08

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: «Μπαράζ» 112 και απεγκλωβισμοί στη Σίβηρη - Καίγονται σπίτια (video)

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 16:50

Ανοδικά κινείται η Wall με ώθηση από το χαμηλότερο πληθωρισμό και την υποχώρηση του πετρελαίου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 16:30

Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ

Εμπορεύματα
13/08/2026 - 16:15

Μικρή πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση - Στα $87 το Brent

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:55

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:30

Ένα cookie, πολλές πωλήσεις και αρκετές ερωτήσεις για την εφαρμογή της Φοίβης Γκέιτς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:10

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Οικονομία
13/08/2026 - 15:05

Έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων: Από 18 Αυγούστου οι εγγραφές για ιδιώτες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 14:44

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

Πολιτική
13/08/2026 - 14:22

Παραστατίδης: Η στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών υπονομεύει τη στελέχωση του δημόσιου σχολείου

Πολιτική
13/08/2026 - 13:56

ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:47

Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές

Περιβάλλον
13/08/2026 - 13:21

Η «κλιματική χρονομηχανή» του El Niño θα δώσει στη Γη μια πρόγευση του θερμού μέλλοντός της

Νομίσματα
13/08/2026 - 13:17

Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:05

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023

Άλλοι Αρθρογράφοι
13/08/2026 - 12:52

Η στοχοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας και τα όρια των κυρώσεων

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 12:51

Σημαντικό βήμα για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά προάστια

Ανεμοδείκτης
13/08/2026 - 12:38

Γιατί κυνηγάμε τα φτηνά τουρκικά drone με τα ακριβά μας F-16 στο Αιγαίο;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/08/2026 - 12:36

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,9% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούλιο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13/08/2026 - 12:25

Γεωργία - Κτηνοτροφία: Μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4%, τον Ιούνιο 2026

Επιχειρήσεις
13/08/2026 - 12:17

Αυξημένος κατά 6,4% ο τζίρος των επιχειρήσεων το β' τρίμηνο 2026

Ακίνητα
13/08/2026 - 12:03

Φοιτητική στέγη: «Πακέτο» άνω του €1 δισ. για εστίες και επιδόματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13/08/2026 - 11:51

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Αυτοδιοίκηση
13/08/2026 - 11:39

Δήμος Αθηναίων: H μάχη κατά του «Κινέζικου σκαθαριού» που πλήττει τις μουριές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ