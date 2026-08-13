Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε εγκατάσταση στο λιμάνι του Ρότερνταμ.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε εταιρεία στην οδό Moezelweg, στην περιοχή Europoort, σύμφωνα με τον περιφερειακό σταθμό Rijnmond. Η αστυνομία ανέφερε ότι προς το παρόν δεν διαθέτει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Στο σημείο έσπευσαν έξι ασθενοφόρα, ελικόπτερο-ασθενοφόρο και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το Rijnmond, στο σημείο εργαζόταν συνεργείο συντήρησης, το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες σε αγωγούς. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάτι ενδέχεται να πήγε στραβά κατά τη διαδικασία αποσύνδεσης των σωληνώσεων.

Ίχνη της έκρηξης ήταν ορατά σε δεξαμενή αποθήκευσης, ανέφερε ο ολλανδικός σταθμός.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από διακοπή ρεύματος που προκάλεσε την παύση λειτουργίας συστημάτων στο διυλιστήριο της Esso στην Botlekweg. Μεγάλη φλόγα και μαύρος καπνός ήταν ορατά πάνω από το λιμάνι, καθώς πραγματοποιούνταν εκκένωση αερίου από αγωγούς.

Η αρμόδια Αρχή Ασφάλειας Ρότερνταμ-Ράινμοντ ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.