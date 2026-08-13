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Ιταλία: Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη
Ειδήσεις
18:23 - 13 Αυγ 2026

Ιταλία: Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη

Reporter.gr Newsroom
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Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (13/8) σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην Κολεφέρο, πόλη που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ρώμης, σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της KNDS Ammo Italy, πρώην Simmel Difesa, εταιρείας που ανήκει στον ευρωπαϊκό αμυντικό όμιλο KNDS. Το εργοστάσιο ειδικεύεται στην παραγωγή πυρομαχικών μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος για τις ανάγκες της χερσαίας και ναυτικής άμυνας, ενώ παράγει επίσης στερεά καύσιμα για συστήματα εκτόξευσης στον τομέα της αεροδιαστημικής.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά και η έκρηξη σημειώθηκαν στο τμήμα του εργοστασίου όπου πραγματοποιείται η συμπίεση πυρίτιδας. Στο σημείο έχουν σπεύσει αρκετά συνεργεία της πυροσβεστικής, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν ήταν δυνατή η επέμβασή τους στην περιοχή του συμβάντος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τυχόν θύματα ή τα αίτια της έκρηξης.

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