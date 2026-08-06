Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για έκρηξη σε μετασχηματιστή

Δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ πέρασαν χειροπέδες στην Άρτα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, έπειτα από την έκρηξη σε μετασχηματιστή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στη Γραμμενίτσα, η οποία προκάλεσε εκδήλωση πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις.

Ύστερα από εντολή της Εισαγγελίας, κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος τριών στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ: του διευθυντή της υπηρεσίας Άρτας, του τεχνικού ασφαλείας του υποσταθμού και του υπευθύνου συντήρησης.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον διευθυντή και τον τεχνικό ασφαλείας, ενώ ο υπεύθυνος συντήρησης δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί, καθώς απουσιάζει με άδεια.

Η έκρηξη στον μετασχηματιστή προκάλεσε διακοπές στην ηλεκτροδότηση της Άρτας, ενώ στη συνέχεια εκδηλώθηκαν δύο μικρές πυρκαγιές εντός του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.